В последнее время таких историй немало: человек попал «на сутки», например, за участие в протестной акции или неудачный лайк в социальных сетях, а его увольняют как за прогул на работе.

Что думают о таких ситуациях юристы и профсоюзы, законно это или нет?

«Народная Воля» попыталась разобраться вместе с юристом по трудовым спорам, представителем Свободного профсоюза металлистов Игорем Комликом.



– Раньше, если работник отбывал административный арест, его не увольняли с работы, – объясняет юрист. – Считалось, что человек пропускает работу по уважительной причине. Ему давали справку об отбытии суток, которую он предоставлял на работу. В комментариях к Трудовому кодексу под редакцией Григория Василевича, который в свое время возглавлял Конституционный суд и был генеральным прокурором страны, также говорилось, что пропуск работы из-за административного ареста не считается дисциплинарным проступком. Однако не так давно в Трудовой кодекс внесли изменения, и теперь наниматель действительно может уволить за отсутствие на работе из-за административного ареста – об этом совершенно конкретно сказано в статье 42 «Расторжение трудового договора по инициативе нанимателя». Поэтому сейчас такие увольнения считаются законными.

Однако стоит отметить важный момент: нынешняя редакция Трудового кодекса не обязывает увольнять работника. Наниматель сам определяет, увольнять или нет, а также какую меру дисциплинарного взыскания применить к работнику, отбывшему административный арест. Он может выбрать на свой вкус: лишить премии, объявить выговор или замечание.



«Право выбора меры дисциплинарного взыскания принадлежит нанимателю, – говорится в Трудовом кодексе. – При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть дисциплинарного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение работника на производстве».

А вот если сотрудник получил срок по уголовному делу и приговор вступил в законную силу, то его придется уволить – здесь других вариантов нет.

Если исходить чисто из норм права, то увольнение за административный арест – вполне законно. Но если административный арест связан с политическими акциями протеста, то зачастую идет давление и на нанимателей – им просто выкручивают руки, в том числе и специальные службы. На ряде предприятий сегодня немало вакантных должностей, поэтому не думаю, что директора с большим удовольствием увольняют хороших сотрудников.

ЧТО НАПИСАНО В ТРУДОВОМ КОДЕКСЕ

В каких случаях трудовой договор может быть расторгнут по инициативе нанимателя?

Уволить могут не только за пьянство, но и за призывы к забастовке и участие в ней, а также за противоправные действия с персональными данными.

В статье 42 говорится: «Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты нанимателем в случаях:

1) ликвидации организации, прекращения деятельности филиала, представительства или иного обособленного подразделения организации, расположенных в другой местности, сокращения численности или штата работников;

2) прекращения (приостановления) в соответствии с законодательными актами деятельности адвоката, осуществляющего адвокатскую деятельность индивидуально, нотариуса, осуществляющего нотариальную деятельность в нотариальном бюро, физического лица, осуществляющего деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, индивидуального предпринимателя, за исключением случаев прекращения (приостановления) деятельности в связи с их призывом на военную службу, направлением на альтернативную службу;

3) несоответствия работника занимаемой должности служащего (профессии рабочего) или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы;

4) несоответствия работника занимаемой должности служащего (профессии рабочего) или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, препятствующей продолжению данной работы;

5) неявки на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности (не считая отпуска по беременности и родам), если законодательством не установлен более длительный срок сохранения места работы, должности служащего (профессии рабочего) при определенном заболевании. За работниками, утратившими трудоспособность в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, место работы, должность служащего (профессия рабочего) сохраняются до восстановления трудоспособности или установления инвалидности;

6) неисполнения без уважительных причин трудовых обязанностей работником, имеющим неснятое (непогашенное) дисциплинарное взыскание;

7) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, признаваемого таковым в соответствии с законодательными актами, в том числе:

прогула (в том числе отсутствия на работе более трех часов в течение рабочего дня) без уважительных причин;

отсутствия на работе в связи с отбыванием административного взыскания в виде административного ареста, препятствующего исполнению трудовых обязанностей;

появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также распития спиртных напитков, употребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических веществ в рабочее время или по месту работы;

совершения по месту работы хищения имущества нанимателя, установленного вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, в компетенцию которого входит наложение административного взыскания;

нарушения производственно-технологической, исполнительской или трудовой дисциплины, повлекшего причинение организации ущерба в размере, превышающем три начисленные среднемесячные заработные платы работников Республики Беларусь;

принуждения работников к участию в забастовке, создания другим работникам препятствий для выполнения их трудовых обязанностей, призыва работников к прекращению выполнения трудовых обязанностей без уважительных причин;

участия работника в незаконной забастовке, а также при иных формах отказа работника от выполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) без уважительных причин;

нарушения требований по охране труда, повлекшего увечье или смерть других работников;

8) причинения работником в связи с исполнением трудовых обязанностей государству, юридическим и (или) физическим лицам имущественного ущерба, установленного вступившим в законную силу решением суда;

9) неоднократного (два и более раза в течение шести месяцев) нарушения установленного законодательством порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, а также неправомерного отказа в рассмотрении относящихся к компетенции соответствующего государственного органа обращений граждан и юридических лиц;

10) незаконного привлечения к ответственности граждан и юридических лиц;

11) неоднократного (два и более раза в течение шести месяцев) представления в уполномоченные органы неполных либо недостоверных сведений».

Дополнительными основаниями прекращения трудового договора может быть и «нарушение работником порядка сбора, систематизации, хранения, изменения, использования, обезличивания, блокирования, распространения, предоставления, удаления персональных данных».

Может ли помочь профсоюз?

Если всё-таки увольняют из-за административного ареста, может ли за работника вступиться профсоюз?

«Нововведением явилось и то, что при увольнении работника по новым основаниям, предусмотренным абзацами 3, 7 и 8 статьи 42 ТК, предварительно уведомлять профсоюз об увольнении не потребуется, как и получать его согласие на увольнение, – обращала внимание журналистов на новые пункты Трудового кодекса судья судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Беларусь, кандидат юридических наук, заслуженный юрист Республики Беларусь Римма Филипчик, которая специализируется на рассмотрении трудовых споров. – Также исключается возможность включения в коллективные договоры, соглашения требования о предварительном согласии профсоюза на увольнение по данным основаниям».

Можно ли обжаловать увольнение?

Да, дисциплинарное взыскание, в том числе и расторжение трудового договора по инициативе нанимателя, может быть обжаловано.

Публикация из № 5 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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