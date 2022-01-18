В составе хоккейного минского «Динамо» в результате вспышки коронавируса осталось шесть здоровых игроков.

В список тех, кто не может выйти на лед, не попали вратари Алексей Колосов и Сергей Большаков, а также нападающие Тэйлор Бек, Дмитрий Буйницкий, Мальте Стремвалль и Маттиас Теденбю.

Всего в лазарете «Динамо» находится 21 игрок, поэтому в чемпионате КХЛ команда пока не участвует.

А вот Александр Лукашенко в марте 2020 года объяснял, почему он продолжает выходить на лед даже во время пандемии.

«Лучше умереть стоя, чем жить на коленях, – заявил он. – Можно не выходить на лед, но зачем? Я не понимаю! Здесь, на ледовой площадке, нет вирусов никаких. Вот вы же не заметили, что они летают? И я их тоже не вижу! Это холодильник, это лучшее здоровье. Лед – это самое настоящее антивирусное лекарство».

Публикация из № 5 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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