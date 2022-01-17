Все 115 пассажиров авиарейса Ташкент — Минск находятся в здании терминала. Самолет «Узбекских авиалиний», выкатившийся 17 января со взлетно-посадочной полосы, отбуксирован к месту стоянки, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал Minsk Airport.
Видео из Telegram-канала Minsk Airport
Инцидент случился с лайнером Airbus А-320 сегодня в 11:45 во время сильного снегопада и метели. Летевший из Ташкента самолет успешно приземлился в Национальном аэропорту, однако в момент руления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. По предварительной информации, никто из пассажиров не пострадал, воздушное судно не повреждено.
В пресс-службе аэропорта обратили внимание на то, что в суточном расписании полетов возможны изменения.
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