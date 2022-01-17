Фото sk.gov.by

Следователи выясняют обстоятельства гибели молодого человека в метрополитене, сообщили в Следственном комитете.

“Ленинским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту падения парня утром 17 января на пути станции метрополитена «Пролетарская» перед прибывающим поездом. В результате случившегося 26-летний молодой человек скончался на месте происшествия”, – говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Изучаются записи камер видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы.

Движение поездов восстановлено, метрополитен работает в штатном режиме.

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