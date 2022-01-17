С 17 января в магазинах дают социальную скидку. Вот как ее получить

Пенсионеры, многодетные семьи и малообеспеченные белорусы с 17 января смогут рассчитывать на 10%-ную скидку на социально значимые товары. На сайтах магазинов стала появляться информация о том, как именно будет работать программа лояльности, пишет Оnliner.by.

На прошлой неделе было подписано соглашение о том, что сетевые магазины станут предоставлять скидки некоторым категориям граждан. Эта мера должна частично заменить собой ценовое регулирование товаров.

В МАРТ отметили, что на скидку в 10% будут иметь право около 30% населения. Это пенсионеры, многодетные семьи и те белорусы, чей доход в месяц меньше бюджета прожиточного минимума — 288 рублей.

Соглашение о новой скидочной системе подписали 16 представителей ретейла, а это половина всего рынка розничной торговли. Среди них «Санта Ритейл», «Евроторг», «Копеечка», «Доброном», «Виталюр», «БелМаркетКомпани», «Гиппо», «Соседи».

Сообщалось, что уже с 17 января магазины будут готовы предоставлять такую скидку. И судя по информации на сайтах ретейлеров, скидочная программа действительно заработала. Но чтобы поучаствовать в ней, нужно оформить карту лояльности или поменять статус на «социальный», если такая карта уже оформлена. В некоторых случаях это займет время.

«Гиппо»

На сайте «Гиппо» объясняют: чтобы получить скидку, нужно иметь карту «Асоба» (или же купить ее за 1 копейку), а также зарегистрировать специальную анкету в программе лояльности. На сайте написано, что для этого потребуется 21 день. И конечно, придется показать документы, подтверждающие право на скидку.

Отмечается, что минус 10% вы получите лишь на социально значимые товары — хлеб, мука, сахар, некоторые виды макарон, курица, свинина, говядина (кроме бескостного мяса), молоко, кефир, яйца, сливочное и подсолнечное масло, яблоки, картофель, капуста и т. д. Вот здесь можно найти полный список.

Скидка будет предоставляться на кассе в момент совершения покупки при предъявлении карты лояльности «Асоба».

«Евроопт»

У «Евроопта» похожие условия: скидку дадут на кассе при предъявлении карты «Е-плюс. Социальная». Чтобы ее получить, нужно обратиться в инфоцентр или к сотруднику магазина «Евроопт», предъявить подтверждающий скидку документ, а также написать заявление, на основании которого статус карты «Е-плюс» заменят на «Е-плюс. Социальная». Оформление займет время — до трех рабочих дней.

«Дорорс»

На сайте пишут, что социальная программа будет действовать с 17 января по 30 июня 2022 года. Покупатели, которые попадают под критерии «социально уязвимых категорий населения», смогут оформить дисконтную карту «Дорорс социальная» и получать 10%-ную скидку по ней на кассе.

«Виталюр»

В этой сети магазинов скидочную систему назвали социальной программой «Добрые 10%». В программе, помимо многодетных семей, пенсионеров и малоимущих, смогут поучаствовать инвалиды, а также семьи, воспитывающие ребенка-инвалида до 18 лет. При этом с 17 января прекращают действие предшествующие социальные программы: скидка 3% до 15:00, скидка 7% по понедельникам для пенсионеров.

Чтобы стать участником программы, нужна «Карта Виталюр» и подтверждающий документ или справка. Купить карту на кассе можно за 1 копейку и зарегистрировать в личном кабинете. До конца января «Виталюр» обещает предоставить скидку даже тем, у кого нет карты.

Пользоваться условиями программы смогут не только «социально уязвимые категории населения», но и их близкие родственники, также социальные работники (при предъявлении подтверждающих документов).

«Соседи»

В «Соседях» заявляют, что готовы предоставить скидку 10% на социально значимые товары и при этом сохранят 5%-ный социальный бонус при покупке товаров до 12:00. Сумма скидки на социально значимые товары не должна будет превышать 29 рублей в месяц.

Скидка будет предоставляться на кассе при предъявлении бонусной карты «Купилка» со статусом «Социальная». Если карте уже присвоен такой статус, отправлять повторно подтверждающие документы не надо (говорят, скидка будет предоставляться автоматически). Получить социальную карту можно по Viber, электронке, в мобильном приложении или же заполнив бумажную анкету в магазине «Соседи». Статус будет присвоен в течение 21 дня после заполнения бумажной анкеты.

Важный нюанс: 10%-ная скидка на товары из перечня социально значимых не будет суммироваться в магазинах с другими скидками.

Также в торговых сетях подчеркивают, что в случае, если размер скидки на определенный товар по карте лояльности выше торговой надбавки, скидка будет предоставлена лишь в размере торговой надбавки. Грубо говоря, ниже себестоимости товар вам не продадут.

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