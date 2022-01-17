Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим распоряжением в понедельник освободил от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности республики Самата Абиша, который является племянником первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Токаева.

Спецслужбы Казахстана 8 января задержали бывшего председателя Комитета национальной безопасности республики Карима Масимова по подозрению в государственной измене. В отношении Масимова также ведется расследование по статье о насильственном захвате власти. 13 января спецслужбами задержаны бывшие зампредседателя КНБ – начальник Службы специального назначения “А” Ануар Садыкулов и зампредседателя КНБ Даулет Ергожин.

17 января Тимур Кулибаев, зять Нурсултана Назарбаева, сложил с себя полномочия председателя президиума казахстанской Национальной палаты предпринимателей “Атамекен”. Кулибаев является мужем Динары Кулибаевой – средней дочери первого президента Казахстана.

15 января казахстанский Фонд национального благосостояния “Самрук-Казына” сообщил о досрочном прекращении полномочий генерального директора АО “Казтрансойл” Димаша Досанова. Он женат на Алие Назарбаевой – младшей дочери первого президента Казахстана. В этот же день были досрочно прекращены полномочия председателя правления АО “Национальная компания QazaqGaz” Кайрата Шарипбаева. По данным ряда казахстанских СМИ, Шарипбаев может состоять в неофициальном браке с Даригой Назарбаевой – старшей дочерью первого президента Казахстана.

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