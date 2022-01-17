17 января 2022 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара – 2.5828, курс евро – 2.9496, курс российского рубля (100 RUB) составил 3.3879.

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.015 рубля до 2.5828, что составило 0.58%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.0507 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0051 (0.17%), на 17 января 2022 курс составил 2.9496. По итогам месяца евро вырос на 0.0813 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0065 рублей (0.19%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0497 рублей.

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.53 – 2.58 рублей, курс продажи доллара 2.59 – 2.615. Евро можно было продать в диапазоне 2.85 – 2.944 рублей, купить – 2.96 – 2.997.

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