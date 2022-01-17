С 17 января 2022 года предприятие получило право оказывать услуги сотовой подвижной электросвязи. Соответствующие изменения внесены в лицензию РУП «Белтелеком», сообщили в пресс-службе Министерства связи.

“Выход на рынок услуг сотовой связи будет содействовать дальнейшему развитию РУП «Белтелеком», ускорит решение проблемы «цифрового неравенства» городского и сельского населения, создаст новые возможности для оказания потенциальным абонентам востребованных «конвергентных услуг», когда в одном пакете услуг совмещаются традиционные услуги стационарной связи (телефон, доступ в сеть Интернет, телевидение) и сотовой подвижной электросвязи”, – говорится в сообщении.

Ранее оказывать услуги сотовой связи населению в Беларуси могли операторы МТС, А1 и life:).

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