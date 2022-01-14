Виза Джоковича снова аннулирована

На Australian Open Джокович приехал в ранге действующего чемпиона.

По мнению многих теннисных специалистов, повторная попытка Джоковича оспорить решение властей в судебном порядке, как это было после первого лишения визы. окончательно навредит его репутации.

“Лучшее, что Новак может сделать, это сказать: “Знаете что, было сделано много ошибок, и самое правильное для меня – вернуться домой”, – сказала легенда женского тенниса Мартина Навратилова накануне.

Слишком много ошибок

“Я воспользовался данной мне властью и отменил визу Новака Джоковича на основании того, что это отвечает общественным интересам”, – сказано в заявлении министра Хоука.

Ситуация, сложившаяся вокруг пребывания Джоковича в Австралии, действительно привлекла огромное внимание общественности и вызвала шквал негодования среди большинства австралийцев.

Теннисист был задержан пограничной службой аэропорта Мельбурна сразу по прилету в страну 5 января. Особое разрешение, полученное им от организаторов Australian Open на участие в турнире без прививки, таким основанием не являлось.

Серб успешно оспорил это решение в суде, в минувший понедельник его виза была восстановлена, и он приступил к тренировкам.

Но с тех пор ежедневно всплывали разные подробности, все больше распалявшие австралийское общество.

Оказалось, что в его въездной декларации была указана неверная информация, что по австралийским законам предусматривает серьезное наказание вплоть до тюремного заключения.

Джокович заявил, что его агент просто ошибся, чем еще больше разозлил австралийцев, которые через соцсети просили свои власти посадить его на первый же рейс из страны.

Но даже этот эпизод мог обойтись без последствий, считают многие. Последней каплей для министра Алекса Хоука стало признание самого Джоковича, что он участвовал в общественном мероприятии в Сербии, зная, что болен ковидом

Именно в этот момент, считают некоторые юристы, ситуация перешла в плоскость общественных интересов и не оставила министру Хоуку возможности для иного решения.

Австралийцы, которым на пике пандемии пришлось провести более 280 дней в режиме жестких ограничений, были в ярости после признания серба и требовали одинакового применения закона для всех.

Реакция Сербии

Правительство Сербии продолжает выражать поддержку Новаку Джоковичу, однако тон сербских властей заметно изменился.

Вскрывшиеся подробности, такие как неверная декларация и нарушение Джоковичем правил карантина в самой Сербии, поставили сербские власти в щекотливую ситуацию.

Сейчас в Белграде дают понять, что все происходящее – внутреннее дело Австралии, касающееся правил и законов этой страны.

Эксперты убеждены, что Сербия не пойдет на разлад в отношениях двух стран.