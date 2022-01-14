Сенатор: жители Казахстана стали жертвами очередного заговора Запада

Жители Казахстана стали жертвами очередного заговора Запада, заявил БЕЛТА член Совета Республики Сергей Анюховский.

«Еще совсем недавно своды Беларуси содрогались от попыток разделить государство и его граждан, устроить революцию в процветающей, мирной и свободолюбивой стране. Сообща пережили, сдюжили, вернулись на здоровые рельсы развития, стали забывать те события как страшный сон. Однако неудачная попытка переворота в Беларуси, как мы видим, не была единичным случаем: вот и в Казахстане мирные люди, такие же, как мы с вами, стали жертвами очередного заговора. На этот раз пострадал наш давний, надежный экономический и политический партнер, и ситуация развивается ровно тем же маршрутом: подогреваемые извне волнения, попытки свержения действующей и легитимной власти, нападки на сотрудников в погонах, применение оружия, лживая пропаганда в популярных мессенджерах, беспорядки на улицах и прочие волнения, через которые уже суждено было пройти Беларуси», – рассказал Сергей Анюховский.

Сенатор подчеркнул: путь революции – дорога в никуда, развал существующего, уничтожение того, что имеешь, полное экономическое опустошение. «Единственный выход – не поддаваться на провокации агрессоров и руководствоваться здравым смыслом».

КОММЕНТАРИЙ

Общие слова – и ни одного конкретного факта

Многие сейчас сравнивают события в Беларуси и Казахстане. И это действительно важно сделать. Но не из чисто провластных интересов, отстраняясь от глубокого анализа и впадая в голословную демагогию. Если уж хочешь, чтобы твоя позиция была серьезно воспринята теми, кому адресована, то она должна быть подкреплена аргументированными фактами, яркими эпизодами, конструктивными выводами.

В заявлении БЕЛТА члена Совета Республики Сергея Анюховского ничего этого и близко нет. Общие слова – и ни одного конкретного подтверждения.

Видно, делать сладости или водку у него получается лучше, чем выступать с политическими комментариями. Особенно в ситуации, когда в ней толком не разобрались даже непосредственные участники событий.

По крайней мере что и почему случилось в Казахстане, до конца не знает даже президент Касым-Жомарт Токаев. Не полностью доверяя казахстанским следователям, он, заметьте, пригласил для расследования событий российских специалистов.

А о том, что всё же знает и под каким углом рассматривает события, Токаев рассказал 10 января коллегам по ОДКБ во время онлайн-встречи руководителей стран, входящих в эту организацию. И, подчеркиваем, про «заговор Запада», к сведению БЕЛТА и господина Анюховского, не сказал ни разу.

Вот стенограмма выступления Касыма-Жомарта Токаева:

– Прошли митинги, участники которых выдвинули социально-экономические и общественно-политические требования. Все они были услышаны и выполнены государством. Правительство ушло в отставку, цены на автогаз были заморожены на прежнем уровне. Мы объявили о принятии комплекса конкретных социально-экономических мер и четкого плана общественно-политических реформ.

Но для организаторов агрессии против Казахстана это уже не имело никакого значения. Под ширмой стихийных протестов развернулась волна массовых беспорядков. Как по единой команде, проявились религиозные радикалы, криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы. Социально-экономические и общественно-политические требования отошли на второй-третий план, о них забыли.

Вслед за этим развернулась «горячая фаза». Вступили в действие группы вооруженных боевиков, которые ждали своего часа. Стала очевидной главная цель – подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти.

Речь идет о попытке государственного переворота. Теперь уже очевидно, что все эти боевые действия координировались из одного центра, тщательно спланированная операция вступила в решающую фазу. Об этом свидетельствуют синхронные, я подчеркиваю, синхронные нападения на здания региональных властей, правоохранительных органов, следственные изоляторы, стратегические объекты, банки, телевышку и телеканалы.

Захватывались аэропорты, перекрывались автомобильные и железные дороги, блокировалась работа скорой помощи и пожарных. В ходе нападений на воинские части и армейские блокпосты бандформирования пытались завладеть оружием и боевой техникой.

В Алматы и других городах шли настоящие бои. Например, бой вокруг здания Департамента внутренних дел в городе Алматы продолжался две ночи. Полицейские отбивались от атак террористов. Только в Алматы было захвачено 7 оружейных магазинов.

Это были атаки хорошо натренированных профессионалов, включая снайперов со специальными винтовками. Террористы использовали собственную связь, переодевались в форму военнослужащих и правоохранительных органов. Они цинично прикрывались участниками массовых беспорядков, которые служили для них «живым щитом».

Имея численное преимущество как минимум в 5 раз, бандиты нападали на полицейских и военнослужащих, избивали их с особой жестокостью, двоим военнослужащим отсекли головы. Имели место варварские нападения на больницы. Чтобы распылить ресурсы государства, организаторы нападения развернули самый широкий фронт. Агрессия охватила одновременно 11 регионов.

Но основной удар был направлен против Алматы. Как вы знаете, это наш крупнейший город и финансовый центр страны, где сосредоточены важнейшие транспортные и коммуникационные узлы. Падение этого города открыло бы путь к захвату всего густонаселенного юга, а затем и всей страны.

Террористы рассчитывали оттянуть на себя силы правопорядка, чтобы затем нанести удар по столице Казахстана. Мы видели скопления боевиков вокруг резиденции Президента. По сути, это была настоящая террористическая война, развязанная против нашего государства самыми разными методами.

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Погибло 16 сотрудников силовых структур, более 1300 получили ранения. К сожалению, есть жертвы и среди мирного населения, точное количество уточняется. По всей стране пострадали 1270 субъектов бизнеса. Разграблено свыше 100 торговых центров и банков. Только полицейского автотранспорта было повреждено и сожжено около 500 единиц. Причинен огромный материальный ущерб, размер которого оценивает Специальная правительственная комиссия

С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана. Неслучайно бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела боевиков прямо с поля боя. Это практика международных террористов известного происхождения. Именно таким образом они заметают следы. Налицо замысел формирования на нашей территории зоны хаоса с последующим захватом власти.

Несмотря на все предоставленные факты, некоторые источники утверждают о борьбе властей в Казахстане с мирными демонстрантами. Это абсолютная дезинформация. Мы никогда не применяли и не будем применять вооруженную силу против мирных демонстрантов. Зная это, организаторы нападения на Казахстан устроили несколько волн агрессии.

На первом этапе, как я уже сказал, состоялись мирные протесты. Затем, в частности, в Алматы были проведены политические митинги, а потом на город с трех направлений, как огромная стая гиен, ринулись вооруженные боевики.

Поначалу они выдавали себя за мирных демонстрантов, ввели в заблуждение силы правопорядка и даже жителей города, а потом началось то, что в историю войдет, наверное, как алматинская трагедия.

Может, генеральный директор ОАО «Коммунарка» Сергей Анюховский не знает, что Токаева уже раскритиковали за использование определения «агрессия» и упоминание «зарубежных террористов». До сих пор не представлено никаких доказательств участия в произошедшем неких внешних сил. Попытка казахских пропагандистов выдать на гостелеканалах за иностранного боевика известного киргизского музыканта Викрама Рузахунова, приехавшего на гастроли, обернулась скандалом. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров даже не участвовал в вышеупомянутом саммите ОДКБ, а задержанного отпустили, и он уже вернулся на родину. На том же саммите ОДКБ президент Таджикистана Эмомали Рахмон намекнул, что не стоит впутывать в эту историю и граждан его страны.

Так что, господин Анюховский, можно смело говорить, что никакие боевики ниоткуда не десантировались и ни о каком заговоре извне речь не идет. Как в Беларуси протестовали проживающие у нас белорусы, русские, украинцы, грузины, армяне, евреи и так далее, так и в Казахстане протестовали казахстанцы.

Еще одно сходство: и в Беларуси, и в Казахстане люди протестовали против монополии на власть, потому что посчитали, что ее присвоила себе правящая верхушка. Вы, сенатор Анюховский, не знаете о грубейших нарушениях закона во время проведения президентских выборов в позапрошлом году в нашей стране? Неужели вы ничего об этом не слышали? Попросите своих рядовых работников, и они вам расскажут, почему избирательные комиссии в нарушение закона не вывешивали протоколы подсчета голосов, почему сплошь и рядом было безосновательное отстранение от функциональных обязанностей общественных наблюдателей. Они вам расскажут и о том, сколько обнародовано аудиозаписей, запечатлевших то, как руководители вертикали выкручивали руки членам тех избирательных комиссий, которые не хотели фальсифицировать результаты голосования на тех же президентских выборах.

Вы, господин Анюховский, сравниваете события в Беларуси с казахстанскими, но ведь это события, вызванные совершенно разными причинами. И без осмысления этих причин движения вперед быть не может.

В Беларуси власть услышала мирный протест? Не услышала.

В Беларуси власть понимает, что боевики и мирные протестующие – это не одно и то же? Полагаем, не понимает.

В Беларуси протестующие захватывали административные здания? Не захватывали.

В Беларуси громили магазины, банки, аэропорты? Наоборот, обувь снимали, становясь на скамеечку. Если и разлетелось вдребезги стекло в одном из кафе, то от дубинки главного начальника ГУБОПиК Николая Карпенкова.

В Беларуси протестующие применяли оружие? Нет. Это силовики применяли спецсредства против мирных людей. И именно от их рук есть жертвы.

Как власти Беларуси и Казахстана оценивают произошедшее? Белорусские говорят о своей победе, а президент Казахстана – о трагедии. И это очень важно. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не гордится тем, что произошло. Не гордится тем, что удержал власть. Он понимает, что произошла ТРАГЕДИЯ.

Белорусская власть вынесла очень странный урок из событий 2020 года. Она хвастается тем, что силовыми методами подавила мирные протесты, выдавила из страны оппозицию, разгромила независимые СМИ. И теперь, мол, всё тихо и спокойно.

Сенатор Анюховский утверждает, что «пережили, сдюжили, вернулись на здоровые рельсы развития, стали забывать»…

Но в Казахстане при Назарбаеве так тоже делали не раз – арестовывали, разгоняли, судили, выдавливали… Разбирались не с причиной недовольства людей, а со следствием. Вот только в итоге протест никуда не исчез. Он просто перестал быть мирным.

Так что, господин Анюховский, и вам, и всем остальным, кто размышляет, исходя из провластных позиций, глубоко не вникая в суть событий, произошедших как в Беларуси, так и в Казахстане, стоит серьезно задуматься.

Игорь МОРОЗОВ.

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ДОСЬЕ

Кто такой Сергей Анюховский?

Родился 28 марта 1980 года в деревне Ляховка Дубровенского района Витебской области.

Окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию, Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

Работал заместителем генерального директора по экономике коммунального производственного предприятия пищевой промышленности «Витебскпищепром», заместителем генерального директора по экономике республиканского унитарного предприятия «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье», заместителем генерального директора по коммерческим вопросам и экономике республиканского унитарного предприятия «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье», директором ОАО «Красный пищевик».

В настоящее время – член Совета Республики, генеральный директор совместного открытого акционерного общества «Коммунарка» (г. Минск).

Публикация из № 4 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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