Радужный клад. В Германии нашли древнее сокровище кельтов

На северо-востоке Германии в городе Бранденбург обнаружили древний клад кельтов, состоящий из 41 золотой монеты.

Радужный клад. В Германии нашли древнее сокровище кельтовИз-за изогнутой формы монетам дали наименование “regenbogenschüsselchen”, что в переводе с немецкого означает “радужные кубки”. Их название также может быть связано с легендой о том, что на конце радуги есть горшок с золотом, пишет Focus со ссылкой на Arkeonews.

Радужный клад. В Германии нашли древнее сокровище кельтов“По народному поверью, радужные кубки находили там, где радуга касалась земли”, — рассказал нумизмат и научный сотрудник Монетного кабинета замка Фриденштайн Марьянко Пилекич.

Другое предание гласит, что “радужные кубки” падали прямо с неба и воспринимались людьми как талисманы на счастье и предметы с целебным эффектом.

Золотые монеты были отчеканены более 2000 лет назад и являются первым известным кельтским золотым сокровищем в Бранденбурге.

В 2017 году археолог-любитель Вольфганг Херкт, обнаружил клад недалеко от города Байц. Найдя еще 10 монет, Херкт сообщил об открытии ученым, после чего археологи довели общее количество клада до 41 монеты.

Радужный клад. В Германии нашли древнее сокровище кельтовПилекич отметил, что монеты были найдены далеко от первоначального ареала распространения кельтов, который датируется железным веком с VIII по I век до н.э.

Кельты проживали в южной, центральной и Западной Европе, но никак не в Бранденбурге, поэтому находка позволяет предположить, что в Европе железного века существовали обширные торговые сети.

Радужный клад. В Германии нашли древнее сокровище кельтовСравнив вес и размер монет с монетами других древних “радужных кубков”, Пилекич смогла датировать чеканку клада периодом между 125 г. до н.э. и 30 г. до н.э., в эпоху позднего железного века.

Открытие было обнародовано после обширных исследований. Его планируется показать публике весной в государственном археологическом музее.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»



Добавляйтесь!
Подписывайтесь на наш канал «Народная Воля» в Telegram!
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!



АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА