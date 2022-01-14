Радужный клад. В Германии нашли древнее сокровище кельтов

На северо-востоке Германии в городе Бранденбург обнаружили древний клад кельтов, состоящий из 41 золотой монеты.

Из-за изогнутой формы монетам дали наименование “regenbogenschüsselchen”, что в переводе с немецкого означает “радужные кубки”. Их название также может быть связано с легендой о том, что на конце радуги есть горшок с золотом, пишет Focus со ссылкой на Arkeonews.

“По народному поверью, радужные кубки находили там, где радуга касалась земли”, — рассказал нумизмат и научный сотрудник Монетного кабинета замка Фриденштайн Марьянко Пилекич.

Другое предание гласит, что “радужные кубки” падали прямо с неба и воспринимались людьми как талисманы на счастье и предметы с целебным эффектом.

Золотые монеты были отчеканены более 2000 лет назад и являются первым известным кельтским золотым сокровищем в Бранденбурге.

В 2017 году археолог-любитель Вольфганг Херкт, обнаружил клад недалеко от города Байц. Найдя еще 10 монет, Херкт сообщил об открытии ученым, после чего археологи довели общее количество клада до 41 монеты.

Пилекич отметил, что монеты были найдены далеко от первоначального ареала распространения кельтов, который датируется железным веком с VIII по I век до н.э.

Кельты проживали в южной, центральной и Западной Европе, но никак не в Бранденбурге, поэтому находка позволяет предположить, что в Европе железного века существовали обширные торговые сети.

Сравнив вес и размер монет с монетами других древних “радужных кубков”, Пилекич смогла датировать чеканку клада периодом между 125 г. до н.э. и 30 г. до н.э., в эпоху позднего железного века.

Открытие было обнародовано после обширных исследований. Его планируется показать публике весной в государственном археологическом музее.

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