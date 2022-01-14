Погоде снесло крышу: разрушительные последствия стихии

Сегодня в Минске красный уровень опасности
Прямо сейчас в Минске бушует стихия, срывая рекламные билборды, переворачивая остановки, лавки и мусорные контейнеры, выкорчевывая деревья. Мощные порывы ветра сбивают с ног не только детей, но и взрослых. Сотрудники МЧС получили десятки вызовов и стараются оперативно устранять последствия стихии.
Сильный ветер сохранится до конца дня. Берегите себя и оставайтесь дома. При выходе на улицу держитесь в стороне от шатких конструкций и будьте внимательны, предупреждает МЧС.
Тем временем в соцсетях появляется все больше видео бушующей стихии.
Детям очень сложно попасть домой после школы.
Вот так сейчас выглядит одна из городских остановок.
Прямо сейчас в Минске.
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