Погоде снесло крышу: разрушительные последствия стихии

Сегодня в Минске красный уровень опасности

Прямо сейчас в Минске бушует стихия, срывая рекламные билборды, переворачивая остановки, лавки и мусорные контейнеры, выкорчевывая деревья. Мощные порывы ветра сбивают с ног не только детей, но и взрослых. Сотрудники МЧС получили десятки вызовов и стараются оперативно устранять последствия стихии.

Сильный ветер сохранится до конца дня. Берегите себя и оставайтесь дома. При выходе на улицу держитесь в стороне от шатких конструкций и будьте внимательны, предупреждает МЧС.

Тем временем в соцсетях появляется все больше видео бушующей стихии.

Детям очень сложно попасть домой после школы.

Вот так сейчас выглядит одна из городских остановок.

Прямо сейчас в Минске.

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