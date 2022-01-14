Литва завтра не продлит чрезвычайное положение на границе с Беларусью.

По словам литовского премьер-министра, такой режим может быть введен снова, но только при необходимости. Ограничения работали с 10 ноября из-за ситуации с мигрантами, в декабре власти их продлили, пишет Sputnik Беларусь.

Литовские пограничники сегодня сообщили, что за последние сутки в страну с территории Беларуси пытались попасть 18 нелегалов – это рекорд с начала года.

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