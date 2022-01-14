Китай стал третьей страной-участницей лунной гонки. Подтверждением серьезности национальных амбиций явились сообщения о проводимых китайскими специалистами работах по созданию установки, имитирующей лунную гравитацию, опубликованные в издании South China Morning Post.

Установка получила название «Искусственная Луна». Это вакуумная камера, в которой с помощью мощного магнитного поля воспроизводится лунная гравитация. На ее создание отводится несколько месяцев, пишет Техкульт.

Главная проблема «Искусственной луны» – маленькая площадь, ограниченная 60 см в диаметре, что совсем немного для космонавта в громоздком скафандре, но вполне достаточно для исследователей, участвующих в проекте.

Идею создания «Искусственной Луны» подсказал эксперимент, проведенный когда-то нобелевским лауреатом по физике Андреем Геймом, который поместил лягушку в мощное магнитное поле, после чего она на короткое время «повисла» в невесомости. За это впоследствии он получил премию Ig Nobel, которую еще в шутку называют «Шнобелевской» премией.

Однако забавный эксперимент с лягушкой в итоге может привести к созданию настоящей микрогравитационной камеры, которая позволит более качественно подготовиться участникам новой, набирающей обороты лунной гонки.

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