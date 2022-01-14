Экстремально сильный ветер покинет Беларусь в ближайший час

Судя по прогнозным данным, экстремальный сильный ветер покинет Беларусь в ближайший час. Спасатели работают в тех местах, где экстренно необходима помощь, одновременно коммунальные службы продолжают приводить территорию в порядок, пишет МЧС.

По оперативным данным пострадали населённые пункты в 48 районах республики. Повреждены кровли 93 жилых домов, 26 автомобилей повреждены упавшими деревьями и элементами кровель. Ведутся восстановительные работы.

По информации от Белэнерго 879 населенных пунктов остаются без электроснабжения, работают аварийные бригады. Ветренная погода сохранится и в субботу. Берегите себя!

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