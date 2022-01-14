Разработан алгоритм выявления онлайн-воров.

Вместе с ростом числа покупок к Новому году активизируются и кибермошенники. Для них это самое хлебное время: миллионы людей просматривают десятки миллионов страниц интернет-магазинов. В предпраздничной лихорадке намного проще заманить покупателя на поддельный сайт и украсть деньги или данные карты.

Провайдер электронных платежей bePaid разработал специальный алгоритм действий, используя который любой покупатель в Сети сможет с максимальной вероятностью определить мошеннический сайт за 1 минуту и сохранить свои деньги.

«Мы рекомендуем использовать этот алгоритм абсолютно во всех случаях. Неважно, как вы зашли на этот сайт: через поисковик, получив письмо на почту или сообщение в «Вайбере», кликнув на рекламное объявление или по ссылке от вашего налогового инспектора. У мошенников огромное количество способов заманить вас к себе. А ваши хорошие знакомые могут и не знать, что сайт поддельный, – они просто увидели привлекательное предложение в чате или соцсетях», – говорит сооснователь и директор eComCharge LLC (бренд – bePaid) Александр Шостак.

Прежде всего проверьте сайт с помощью сервиса «Безопасный просмотр» от Google. Оптимальный вариант – если вы внесете ссылку на этот сервис в закладки и будете проверять все новые сайты, на которые заходите.

Признаки мошенничества

1. У сайта отсутствует SSL-сертификат.

Речь идет о том самом замочке в браузерной строке в начале адреса сайта. Если его нет – лучше сразу закрыть этот ресурс. Ведь это означает, что сайт не использует безопасное шифрование, то есть любая введенная информация может быть похищена.

2. Вам предлагают ввести реквизиты вашей карты прямо на сайте.

Если на сайте вас просят ввести номер карты и CVV/CVC-код (те самые заветные три цифры с обратной стороны вашей карты) – не делайте этого. 99,9% интернет-магазинов во всем мире пользуются услугами специализированных платежных сервисов. Для приема платежей создается специальная защищенная страница, которая может открываться как на отдельной вкладке интернет-браузера, так и в айфрейме поверх сайта продавца. Именно на ней и следует вводить свои платежные данные. Интернет-магазин не может и не должен получить информацию, которую вы там введете.

3. На сайте работает таймер – до конца акции от 5 до 15 минут.

Начинайте опасаться: такой таймер – излюбленный прием мошенников. Сделано это для того, чтобы вы меньше обращали внимание на нестыковки на сайте, а побыстрее вводили свои данные.

4. У платежной страницы странный адрес

У платежной страницы, как и у всех остальных, есть адрес. Внимательно проверьте: он должен содержать основной домен провайдера. Мошенники пытаются подделать ссылку – отличия могут быть в сдвоенных (или, наоборот, пропущенных) символах, замене символов на похожие. Самый простой вариант – скопировать доменное имя и зайти на основной сайт провайдера. Если не получается или сайт провайдера выглядит странно и не вызывает доверия – немедленно закройте страницу. Точно так же можно проверить и достоверность платежной ссылки, которую вам прислали.

На все действия, указанные выше, уходит 1–2 минуты. Но это может сэкономить вам солидную сумму. Кроме того, для покупок в Сети проще всего завести бесплатную виртуальную карту и проводить расчеты через нее. И не переводить на нее больше денег, чем вы собираетесь потратить на покупку.

Вы можете сделать и доброе дело: заметив такой мошеннический ресурс, сообщите о нем в специальные службы Google и Яндекс или напрямую в компанию, за которую мошенники пытаются себя выдать. Например, если кто-то пытается притвориться платежным сервисом bepaid.by, сообщите нам об этом на help@bepaid.by. Помогите остальным не попасться на крючок.

Елена КРАШЕВСКАЯ.

Публикация из № 4 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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