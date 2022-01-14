Благодаря мировой ценовой конъюнктуре Беларусь обеспечила во втором-третьем кварталах 2021 года взрывной рост экспорта, за счет чего перекрыла запланированный ВВП, выровняла дефицитный бюджет. И это на фоне принятия странами Запада пяти санкционных пакетов. Правда, их основные экономические положения имеют отложенное действие, оно должно проявиться в полную силу в наступающем 2022 году.

Всё это дало основание премьеру Роману Головченко и заместителю главы Администрации президента Дмитрию Крутому заявить, что подобных достижений экономика Беларуси не знала 10–12 лет. Но давайте поднимем соответствующую статистику. Как говорил поэт, «большое видится на расстоянье».

Наивысший уровень по такому показателю, как валовой внутренний продукт, был достигнут в 2014 году в объеме 78,8 миллиарда долларов в эквиваленте. С тех пор он ни разу не был превзойден, не будет этого и в 2021 году. С тех пор у нас идет с бóльшим или меньшим успехом (в 2015–2016 годах ВВП минусовал) восстановительный рост экономики. По итогам трех кварталов 2021 года экономика Беларуси выросла на 2,7% в годовом измерении, а рост за третий квартал сошел до 1,4%, тогда как ВВП Эстонии за этот квартал вырос в годовом измерении на 8,6%, ВВП Польши – на 5,1%, ВВП Литвы – на 4,7%, ВВП России – на 4,3%. Причем в странах, где был введен локдаун, падение ВВП было большим, чем в Беларуси, но и восстановление роста ВВП идет интенсивнее. В четвертом квартале низкие темпы роста продолжаются: за октябрь ВВП Беларуси увеличился в годовом измерении лишь на 0,2%, за ноябрь – на 1,3%.

А какие изменения в 2021 году произошли в качественном состоянии белорусской экономики? Инвестиции в основной капитал за январь–ноябрь уменьшились на 6,2%. Снижение произошло к низкой базе 2020 года, тогда за 11 месяцев инвестиции упали на 4,3%. Уменьшение реальных инвестиций остается одной из главных проблем белорусской экономики. Экономика по-прежнему обременена долгами. Причем долгами, из года в год растущими. За 10 месяцев 2021 года крупные и средние организации направили на погашение кредитов и займов 68,5 миллиарда рублей, или на 14,9% больше, чем за сопоставимый период 2020 года. Сумма этих долгов вместе с кредиторской задолженностью уже давно превышает годовой ВВП страны. 21,5% флагманов были нерентабельны, а 32,9% имели рентабельность продаж в пределах 0–5%. Следовательно, по итогам 10 месяцев доля нерентабельных и низкорентабельных крупных и средних предприятий составила 54,4%.

Такие наши флагманы, как, скажем, «Гомсельмаш», БМЗ, обременены неподъемными долгами. Еще памятен в начале года внеплановый выпуск Министерством финансов валютных облигаций на сумму более 600 миллионов долларов, которые приобрели банки, чтобы спасти от банкротства БМЗ. С нового 2022 года многие флагманы опять встанут в очередь за льготными, так называемыми директивными, кредитами, за многолетними отсрочками в погашении взятых кредитов или за их списанием. Без бюджетных подпорок они работать опять не смогут, а с рабочим классом шутки плохи. Почему правительство повышает налоги и сборы малому бизнесу? Потому что деньги по-прежнему будут брать у бизнеса и населения и вкладывать в убыточный государственный сектор.

Если у нас так хорошо с экономикой, тогда почему правительство вновь ведет переговоры с Евразийским банком развития о кредите в размере 3,5 миллиарда долларов для компенсации выпадающих из-за западных санкций валютных доходов, о чем сообщил первый заместитель премьер-министра Н.Снопков? Российское руководство никогда не оставляло в беде верного союзника и всегда бросало ему спасательный круг. Вероятнее всего, так будет и в этот раз.

Временные успехи в экономике, вызванные главным образом внешними факторами, дали повод и для ряда заявлений властей о том, что западные санкции не очень-то и навредят белорусской экономике. Тем не менее правительство готовится к тому, что в этом году может случиться сильный удар по экспортным возможностям страны. Поэтому планируется нарастить поставки товаров в Китай на целых 32,2%, что даст прирост на 300 миллионов долларов от достигнутого. Предусматривается на 26,5% увеличить белорусский экспорт и в другие страны Азии, а в страны Африки прогнозируется его рост на целых 53,6% – в виде поставок тракторов, грузовиков, сельхозтехники в Зимбабве, Малави, Египет и другие государства. Однако у бедных африканцев не всегда достаточно валюты для оплаты белорусского экспорта, но в условиях введения белорусским правительством эмбарго на поставки продовольствия из стран ЕС, Великобритании, Норвегии и других «недружественных» государств, поддержавших санкции против Беларуси, и экзотический бартер со странами «черного континента» будет весьма кстати.

В любом случае хвалиться высокопоставленным чиновникам нечем. Если сегодня они радуются временному успеху, то вскоре, можно полагать, будут плакать, поскольку из-за диктаторской политики Беларусь становится изгоем в цивилизованном мире и ее экономика пойдет под откос.

Борис ЖЕЛИБА, профессор, доктор экономических наук

Публикация из № 4 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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