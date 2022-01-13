Звезда фильма “Курьер” был женат на белоруске

Лежал в психбольнице, женился четыре раза: звезда фильма «Курьер» Федор Дунаевский стал неузнаваем.

У актера пятеро детей от разных женщин

Режиссер Карен Шахназаров в 1986 году выпустил на экраны фильм «Курьер», который прославил не только его, но и сделала из никому не известных школьников артистов первой величины. И это не громкие слова. Анастасия Немоляева и ее одноклассник Федор Дунаевский проснулись знаменитыми на следующий день после выхода картины. Однако через несколько лет жизнь обоих кардинально изменится, пишет KP.RU.

Федор Дунаевский родился 14 июня 1969 года в Москве. Его прадед — архитектор, дед — профессор истории, отец — биофизик, мама — программист. Родители развелись, когда Федору было 14 лет. Учился он в школе № 875, где занимался в театральной студии вместе с Анастасией Немоляевой.

Несколько раз его выгоняли из школы, а после очередной драки поставили на учет в инспекции по делам несовершеннолетних. Тогда же Дунаевский устроился работать в детский сад дворником, чтобы помочь маме с деньгами. Учился в медицинском училище, по окончании которого работал фельдшером скорой помощи. Увлекался шахматами и биатлоном.

Актер рассказывал, что ему удалось избежать участи большинства советских левшей. В то время их переучивали. Федор сохранил рабочей именно левую руку благодаря справке от психиатра. «Нужно было пойти в поликлинику, лечь на пол и перебирать ногами перед комиссией. Тогда психиатр написал в какую-то специальную бумагу, что этого парня лучше не трогать вообще», — делился Дунаевский. Не взяли его и в армию.

«Я же сумасшедший, лежал в Кащенко полгода, когда пришла пора идти. Уже после съемок «Курьера». Причем не симулировал. Просто пошел по направлению врача. Не знаю, может, я действительно — ку-ку»,- откровенничал артист.

Творчество

Федор Дунаевский попал в кино случайно. Как раз тогда режиссер Карен Шахназаров искал подходящую актрису на роль профессорской дочки Кати Кузнецовой для трагикомедии «Курьер». Он отсмотрел десятки кандидаток, пока оператор Николай Немоляев не решился привести на съемочную площадку наследницу. Длинноволосая блондинка понравилась Шахназарову. Но проблема возникла у режиссера и с выбором актера на главную роль.

На роль Ивана Мирошникова режиссер изначально пробовал Дмитрия Певцова, Игоря Верника, Дмитрия Харатьяна, но все его не устраивали. 16-летняя Немоляева не растерялась и предложила постановщику пригласить на пробы ее одноклассника Дунаевского. Федора пригласили на пробы. Он решил сходить туда из чистого любопытства. А когда режиссер Карен Шахназаров выбрал именно его на главную роль, еще и раздумывал.

«Решающую роль сыграло то, что мне посулили целых 140 рублей в месяц. Большие деньги по тем временам», — объяснял он.

Картину отсняли за три летних месяца. Своенравный парень и скромница Анастасия идеально сыграли своих персонажей. «По характеру я жесткий, бескомпромиссный. И по отношению к другим, и к себе. А Иван — вяленый такой. И еще он склонен к эпатажу, что мне абсолютно было несвойственно. Я играл Холдена Колфилда из романа «Над пропастью во ржи». Иван — это он. Для меня лично. Знаете, когда музыкант выступает на сцене, он выбирает отдельное лицо в зале и играет конкретно для него. Так проще. Так было и в моем случае. Хотя для Карена Шахназарова ни о каком Колфилде речи не было. Я сам проработал внутри этот образ. И сам его сыграл», — рассказывал он.

Дунаевский стал кумиром своего поколения, когда фильм выпустили на экраны. Все вокруг в один голос твердили, что ему надо идти в актеры, поступать в театральный. Но Федор никого не послушался. Впрочем, снялся позже у Эльдара Рязанова в «Дорогой Елене Сергеевне» и «Небесах обетованных». А потом вдруг бесследно исчез.

Иммиграция Федор Дунаевский в 1991 году репатриировался в Израиль. В Тель-Авиве работал в ресторане посудомойщиком, а со временем стал начальником над рабочими кухни. Однажды случайно встретил на улице Михаила Козакова, который позвал его в Камерный театр. Там он два сезона играл единственную роль — погромщика в «Поминальной молитве». Затем работал на радио, озвучивал сериалы. Снялся в сериале «Молодежь Тель-Авива». Работал моделью у дизайнера Дорона Ашкенази в Тель-Авиве.

В 1993-1995 годах вернулся в Москву. В ресторане Дома кино столкнулся с режиссером Сергеем Соловьевым. Тот взял его к себе во ВГИК сразу на второй курс режиссерского факультета. Ему, как иностранцу, нужно было платить за учебу по 12 тысяч долларов в год. Соловьев договорился, чтобы за него платило Госкино. Но в итоге диплом он так и не получил. Не снял дипломную работу.

«Мне даже выделили на нее деньги. Но не стал ничего делать — чернуха и помойка 90-х отбила всякое желание», — пояснял артист.

В 1996-2000 годах жил в Италии. Организовал фирму, специализирующуюся на грузовых перевозках. Открыл ее филиалы в Казахстане и на Украине. В 2001 году открыл свой продюсерский центр.

Личная жизнь

Федор Дунаевский несколько раз был женат. С первой супругой брак продлился недолго и пришелся на годы жизни в Израиле. В Италии у него было две жены: Наталья, с которой он приехал из Москвы, и красавица Инесса, с которой познакомился позже. Девушка — уроженка Беларуси. Выиграла конкурс красоты и в качестве приза получила поездку в Италию, где и осталась.

После очередного возвращения в Россию через подругу актер познакомился с дизайнером интерьеров Ириной. Влюбленные официально расписаны. У артиста пятеро детей от разных женщин. О существовании старшего сына он узнал случайно в 2007 году. В союзе с Натальей родилась дочь Александра, с Инессой — сын Арсений, а с Ириной — сын Степан и дочка Нина.

Федор Дунаевский сейчас

Федор Дунаевский сильно изменился. Он сильно располнел и в нем сложно узнать кумира миллионов. В 2016-2017 годах актер занимался музыкой, создав коллектив «Banda Dunaevsky». В нем он был вокалистом. Группа исполняла репертуар на итальянском языке. В 2017 году Дунаевский сыграл роль банковского клерка в клипе группы «СерьГа» на песню «Приметы». Говорит на трех языках. Его часто приглашают на мероприятия и переговоры переводчиком. Параллельно организует поставки итальянских фермерских продуктов и вина в Россию, пишет книгу. Периодически он снимается в сериалах. В его списке телевизионные проекты «Грач», «Топтуны», «Казаки», «Ольга».

«Я не нашел для себя идеальное место на земле, вот и кочую из страны в страну. За границей я себя изжил. Хотя я продолжаю жить на три страны. В Израиле у меня сестра, куча родственников. В Италии дом большой, бизнес, друзья. В Москве я снимаюсь в сериалах. Вообще, я живу в своем мире, в котором нет и не было никаких внешних границ», — говорит он.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»