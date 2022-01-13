Задержаны трое бобруйчан, угонявших дорогие иномарки

В декабре за одну ночь в Минском районе неизвестные похитили кроссоверы Kia Sportage и Hyundai Santa Fe 2020 года выпуска. Оперативники установили причастность к преступлению троих жителей Бобруйска 44, 37 и 32 лет. На днях подозреваемых задержали, сообщает МВД Беларуси.

Один из фигурантов, передвигаясь на угнанном авто, не подчинился законным требованиям сотрудников ГАИ об остановке. В ходе преследования пришлось стрелять по колесам авто, чтобы задержать преступника.

Был задержан и руководитель группы – 44-летний “преступный авторитет”.

На территории Бобруйского района оперативниками установлено местонахождение второй похищенной машины, которая изъята.

В ходе обысков по местам жительства и в гаражах фигурантов было найдено имущество потерпевших, которое находилось в салонах автомобилей в момент похищения.

Изъяты две винтовки, сим-карты российских мобильных операторов, а также электронные устройства для вскрытия транспортных средств и блокировки сигнализации.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление причастности данной группы к угонам аналогичных автомобилей на территории России.

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