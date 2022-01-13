Вместо отдыха в Хургаде столкнулись с мошенничеством в Борисове

На следующий день директору турфирмы в счет полной оплаты стоимости тура было передано почти 5500 рублей. Согласно договору, отдых потерпевшей и ее супруга был запланирован с 31 июля по 11 августа 2021 года. Однако улететь в Египет семейная пара не смогла. По словам директора турфирмы, она ошиблась и забронировала тур на другую дату. Это борисовчан не устроило, они попросили вернуть деньги, а путевку были вынуждены приобрести у другого турагента.

Впоследствии в ходе телефонных разговоров директор турфирмы неоднократно обещала вернуть деньги. Однако лишь в августе 2021 года она вернула 1000 рублей, после чего постоянно переносила сроки возврата оставшейся суммы. Потерпевшая была вынуждена обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

В отношении директора турфирмы Борисовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.209 (мошенничество) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Потерпевшая допрошена, к материалам уголовного дела приобщены документы из ИМНС, отдела принудительного исполнения, осмотрены документы по финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Примечательный факт: правоохранителями установлено, что на момент заключения договора с потерпевшей вид деятельности предприятия был изменен на оптовую торговлю одежды, а расходные операции по счету предприятия прекращены с весны 2021 года.