Палеонтологи Манчестерского университета сообщают о феноменальной находке. Она получила название «Морской дракон Ратленда», по названию болотистого заповедника Ратленд-Уотер, где ее обнаружили. С научной точки зрения это особо крупный ихтиозавр – самый большой из всех найденных на территории этой страны.

Год назад смотрители парка обнаружили торчащую из глины челюстную кость, и тогда никто не удивился, потому что в окрестностях ранее уже находили маленьких ихтиозавров, пишет Техкульт. Более того, десяток лет назад местность изрядно перепахали бульдозерами при обустройстве заповедника, поэтому ученые не рассчитывали на серьезные находки.

Но, как рассказывает палеонтолог Найджел Ларкин, когда открылась голова, а затем и ребра исполина, ученые были приятно удивлены. Это оказался триумф – скелет ихтиозавра сохранился более чем на 90 %.

Для понимания масштабов находки, хотя ихтиозавры в крайне редких случаях достигали 23 м в длину, подавляющее большинство из найденных имеют всего 2-4 м. А длина «Ратлендского дракона» составляет 10 м, при этом у него сохранились все полторы сотни позвонков, включая и те, что размером всего с монету.

Что еще интереснее, предварительно он идентифицирован как Temnodontosaurus trigonodon, а на территории Великобритании такие ранее не встречались, что открывает новые горизонты для исследований.

Перед тем как залить гипсом для транспортировки, весь костяк подвергли 3D-сканированию для обнаружения самых мелких косточек. Эта информация появится в публичном доступе. Существо погибло 182 млн лет назад, его останки очень хрупкие, поэтому их будут хранить исключительно в лаборатории и кропотливо изучать.

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