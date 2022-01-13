Суд канадской провинции Квебек временно лишил невакцинированного мужчину права видеться с 12-летним сыном, пишет Новая Газета со ссылкой на LeDevoir.

«Как правило, видеться с отцом — это в интересах ребенка, но не в том случае, когда отец не вакцинирован и выступает против санитарных мер в нынешних эпидемиологических условиях», — говорится в постановлении суда.

Это первое судебное решение, ограничивающее родителя в праве видеться с ребенком из-за отсутствия прививки от COVID-19, уточнила изданию специализирующаяся на семейном праве юристка Сильви Ширм.

Мать и отец ребенка разведены, мужчина виделся с 12-летним сыном в определенные дни несколько раз в месяц. Согласно решению суда, он лишается этого права, пока не сделает прививку от коронавируса.

Ходатайство об ограничении встреч отца с сыном подала мать ребенка, которая считает, что контакты с невакцинированным мужчиной ставят под угрозу не только здоровье самого ребенка, но и всех членов его семьи, с которыми он проживает. Более того, в суде женщина продемонстрировала посты бывшего мужа в фейсбуке, в которых тот «выступает против вакцин и мер по охране здоровья».

На сегодняшний день почти 85% жителей Квебека получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, следует из данных сайта правительства. В Канаде для вакцинации доступны четыре препарата — Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

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