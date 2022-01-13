«Я увидела маму первый раз за 8 месяцев!!! – написала ее дочка Евгения в Фейсбуке. — МАМААААААААААА! Я просто выла, орала, плакала, не могла дышать. Для меня это совершенно внезапно, без каких-либо предпосылок, объяснений и идей, почему именно сейчас. Просто это произошло.
Мамочка теперь может выходить из дома и стала доступна для контакта!»
По словам дочери, Юлия Чернявская не может пока комментировать все то, что связано с ее уголовным делом и арестом.
Поделиться ссылкой:
Падтрымаць «Народную Волю»
Добавляйтесь!
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!