Министерство антимонопольного регулирования и торговли заключило соглашение о предоставлении скидок на социально значимые товары первой необходимости социально уязвимым категориям населения с представителями ряда торговых сетей Беларуси, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в ведомстве.

Что за скидка, и кто может ею воспользоваться

Соглашение предусматривает предоставление с 17 января скидки в размере 10 % на определенные группы социально значимых товаров пенсионерам, многодетным семьям, малообеспеченным слоям населения, получающим государственную адресную социальную помощь в виде ежемесячного социального пособия.

Чтобы получить скидку, покупатель должен подтвердить в магазине свою принадлежность к социально уязвимым категориям населения, предъявив пенсионное удостоверение, удостоверение многодетной семьи или справку о предоставлении государственной адресной социальной помощи в виде ежемесячного социального пособия.

При этом ежемесячная сумма покупок у конкретного субъекта торговли с предоставлением скидок не может превышать размер бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ в среднем на душу населения установлен в размере 288,01 бел. руб.).

Какие торговые сети предоставят скидку

Соглашение подписано 16 торговыми субъектами Беларуси, в числе которых ООО «Санта Ритейл», ООО «Евроторг», ЗАО «Доброном», ОДО «Виталюр», ООО «БелМаркетКомпани», ИУП «БелВиллесден» («Гиппо»). Планируется, что список магазинов будет расширяться.

МАРТ информирует, что в случае готовности поддержать предлагаемые соглашением условия, субъект торговли вправе оформить и подписать размещенную на сайте форму о присоединении и выслать ее на официальную почту mail@mart.gov.by.

Почему разработано и подписано соглашение

Как отмечают в МАРТе, рост мировых цен на продовольствие сохраняется на высоком уровне. По данным продовольственной и сельскохозяйственной ООН, в декабре 2021 г. годовой прирост мировых цен составил свыше 20 %. По предварительным данным Росстата, потребительские цены за 2021 г. в России выросли на 8,4 %, в том числе на продовольственные товары — на 10,6 %. Такая ситуация оказывает влияние на рост цен в Беларуси: по итогам года инфляция на внутреннем рынке составила 9,97 %, на социально значимые товары — около 9 %.

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