Роды с тяжелой формой COVID-19: почти три недели на грани жизни и смерти

Сегодня из Витебского областного клинического роддома выписалась жительница Новополоцка, которая перенесла COVID-19 в тяжелой форме. Мама и медики рассказали журналистам, как боролись за жизнь на протяжении трех непростых недель и о положительном исходе лечения, пишет БЕЛТА.

Коренная новополочанка Елена Зинькевич перенесла коронавирус на втором триместре беременности. О том времени она помнит не все, так как почти три недели находилась на грани жизни и смерти.

“Я поступила в областной роддом уже с тяжелой формой COVID-19, до последнего находилась дома, так как считала, что эта болезнь – не про меня. Я ведь всегда занималась спортом, придерживалась принципов здорового питания, посещала тренажерный зал. Именно поэтому считала, что у меня крепкий иммунитет и что смогу вылечиться дома”, – поделилась мама, чей второй сын Тимофей родился 6 января.

Три недели медики боролись за жизнь Елены Зинькевич и ее малыша в реанимации. Каждые два дня врачи делали УЗИ-обследование плода, вводили препараты для предотвращение образования тромбов и профилактики гипоксии. Все данные фиксировали и держали руку на пульсе постоянно.

“Для консультации и помощи витебским специалистам в областной центр приезжали кураторы из БелМАПО, ведущие реаниматологи, инфекционисты. Елена Зинькевич поступила к нам в конце октября с коронавирусной инфекцией тяжелой степени. У нее была выраженная дыхательная недостаточность. У пациентки диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию, когда практически все легкие были поражены. Без кислородной поддержки она дышать не могла. Плюс эта болезнь сопровождалась поражением печени, почек, сердца. В течение 17 дней она находилась на кислородной терапии, осуществлялась подача кислорода с помощью аппарата высокопоточной ИВЛ. К счастью, удалось полностью вылечить пациентку и избежать тяжелых последствий COVID-19 беременной, среди которых чаще всего наблюдается преждевременные роды и внутриутробная гибель плода. Елена Зинькевич родила здорового малыша в положенный срок”, – рассказала замглавврача по медицинской части областного клинического роддома Людмила Рослик.

Главное, о чем жалеет сегодня Елена Зинькевич, – это отказ от вакцинации до или во время беременности. “Как только можно будет вакцинироваться по медицинским показателям, я и мои муж со старшим сыном сразу же пройдем эту процедуру. Я безмерно благодарна специалистам областного роддома, которые боролись за мою жизнь и сына. И то, что мы выздоровели, – это настоящее чудо”, – призналась счастливая новополочанка.

“Во всех женских консультациях Витебской области вакцинация беременных идет достаточно хорошими темпами. В некоторых районах процент вакцинации от COVID-19 среди состоящих на учете по беременности достигает 50%. Сегодня специалисты в кабинетах планирования семьи и акушеры-гинекологи в женских консультациях делают акцент на проведении профилактических прививок от коронавируса до беременности. Большое внимание уделяем республиканской программе по искусственному оплодотворению – ЭКО, и супругам рекомендуем сначала проходить вакцинацию, а потом процедуру ЭКО”, – отметила главврач областного роддома Елена Леонович.

Женщины со всей области на любой стадии беременности, у которых диагностируют коронавирусную и респираторную вирусную инфекции, грипп, ОРВИ, пневмонии поступают на обследование и лечение в областной роддом. В учреждении здравоохранения с начала возникновения COVID-19, а это за два года, отработаны требования санэпидрежима, логистика поступления и выписки пациенток, схемы лечения, в том числе с инфекционистами, кардиологами, реаниматологами. Неоднократно роддому оказывали помощь сотрудники республиканской санавиации.

Что касается общения пациенток с родными, то оно почти полностью перешло в режим онлайн и в разряд телефонных разговоров, так как посещение в учреждении здравоохранения закрыто. Однако в областном роддоме функционирует горячая телефонная линия, по которой можно узнать о состоянии женщины, находящейся на лечении. Для будущих и новоиспеченных мамочек можно приносить гостинцы: список разрешенных продуктов также можно уточнить на горячей линии.

В 2021 году в Витебской области родились около 8 тыс. малышей. Как подчеркнула Елена Леонович, забота о здоровье матерей и детей является первостепенной задачей для медиков, которые помогают появляться на свет маленьким белорусам, лечат беременных с тяжелыми болезнями, чтобы в итоге рождались здоровые детки, радующие мам и пап.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»