Океаны на планете нагрелись до рекордно высокой температуры

Шесть лет подряд температура мирового океана ставит рекорды, и последний год не стал исключением. В своем отчете об этом говорит международная группа экспертов, включающая в себя 23 сотрудника 14 различных институтов.

Следует понимать, что температура мирового океана является одним из основных показателей глобального потепления климата. Ученые следят за ней с 50-х годов прошлого века. Ученые отмечают, что теплосодержание океана растет во всем мире. Ситуация особенно ухудшилась за последний год.

Водный слой толщиной 2 километра поглотил на 14 зеттаджоулей больше тепла, чем в 2020 году. Этот показатель в 145 раз превышает количество энергии, которое было произведено во всем мире в 2020 году. К слову, за год все человечество расходует 0,5 зеттаджоулей энергии. Повышение температуры мирового океана имеет ряд опасных последствий, которые в конечном итоге могут привести к серьезным катастрофам.

Чем опасно повышение температуры океана

Поглощая тепло, океан тем самым стабилизирует температуру на планете. Но, кроме тепла он также поглощает большое количество углекислого газа. В настоящий момент океаны забирают из атмосферы от 20 до 30% от всех выбросов, возникших по вине человека.

Однако, чем выше температура воды в океане, тем меньше углекислого газа он впитывает из атмосферы. Другими словами, чем теплее океан, тем быстрее накапливаются парниковые газы в атмосфере. Соответственно, ускоряется процесс глобального потепления климата.

Вместе с тем потепление воды негативно влияет на экосистему океана. Чем выше ее температура, тем меньше содержание кислорода в ней. Поэтому от потепления воды в первую очередь страдают крупные рыбы, которые нуждаются в большом количестве кислорода. В результате глобального потепления климата может исчезнуть анчоус, самая вылавливаемая рыба в мире.

Кроме того, потепление воды влечет за собой погодные и климатические катаклизмы. Ученые отмечают, что это приводит к увеличению количества штормов, наводнений, аномальных осадков и пр.

“По мере того, как океаны нагреваются, уровень воды повышается. Повышение температуры в океане приводит к возникновению сильных штормов и ураганов, а также увеличению количества осадков” — говорит Лицзин Ченг, ведущий автор исследования.

Почему повышается температура океана Последнее исследование температуры океана было недавно опубликовано в журнале Advances in Atmospheric Sciences. В нем обобщена информация, полученная из двух мировых источников — Института физики атмосферы (IAP) и Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA). В исследовании были учтены факторы, влияющие на естественные региональные вариации температуры, такие как Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Как утверждают ученые, им требуется менее четырех лет, чтобы отличить антропогенное повышение температуры, от естественных волн тепла. Это значительно меньше, чем требовалось тридцать лет назад. Средняя температура поверхности океана в 2021 году вошла в десятку самых высоких. Однако, как утверждают ученые, она не самая высокая из-за явления Ла-Нинья в тропической части Тихого океана. С одной стороны, это явление сдерживает рост температуры на поверхности океана, но с другой — происходит накопление температуры в нижних слоях. Моделирование ситуации показало, что рост температуры воды связан с изменениями состава атмосферы в результате деятельности человека. Более того, температура воды будет повышаться и дальше, в результате чего мы станем свидетелями новых рекордов тепла. Это будет происходить до тех пор, пока человечество не добьется нулевых выбросов. При этом специалисты отмечают важность Мониторинга и понимания взаимосвязи накопления тепла в океане и выбросов углерода. Полученные данные помогут отслеживать достижения целей по смягчению последствий глобального потепления климата.

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