В 2022 году белорусам впервые предстоит заплатить налог на квартиры. Такая мера предусмотрена в новом Налоговом кодексе Республики Беларусь.
Налоговый кодекс в Беларуси изменялся неоднократно, но собственники квартир попали в него впервые.
“Вопрос прорабатывался давно. Однако отсутствие баз данных и технических возможностей по администрированию налога на недвижимость сдерживало принятие решения о налогообложении каждой квартиры”, – пояснил Недоступ.
В Минске за двушку площадью в 60 квадратных метров придется заплатить порядка 50 рублей, в регионах – 30. В 2022 году белорусы должны внести авансовый платеж в размере 50% от исчисленной суммы. Оставшуюся часть налога заплатят в 2023.
“Поступления местных бюджетов на текущий год оцениваются в сумме около 20 миллионов рублей. В последующие годы превысят 40 миллионов”, – привел цифры представитель Минфина.
Причем мера расчета стоимости налога одинакова и для владельцев элитных пентхаусов в центре, и квартир на окраине
“В перспективе планируется переход на исчисление налога на недвижимость от кадастровой (рыночной – Sputnik) стоимости имущества”, – отметил Недоступ.
В настоящее время Государственным комитетом по имуществу подготовлен проект указа “О кадастровой оценке недвижимого имущества”, который уже находится на стадии согласования. Согласно документу, предусматривается провести кадастровую оценку имущества белорусов до 31 декабря 2027 года.
“Переход на взимание налога на недвижимость с применением в качестве объекта налогообложения кадастровой (рыночной) стоимости имущества возможен не ранее 2028 года. При этом расходы бюджета на определение справедливой стоимости недвижимости составят около 80 млн рублей”, – резюмировал спикер.
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