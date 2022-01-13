Налоговый кодекс в Беларуси изменялся неоднократно, но собственники квартир попали в него впервые.

“Вопрос прорабатывался давно. Однако отсутствие баз данных и технических возможностей по администрированию налога на недвижимость сдерживало принятие решения о налогообложении каждой квартиры”, – пояснил Недоступ.

В Минске за двушку площадью в 60 квадратных метров придется заплатить порядка 50 рублей, в регионах – 30. В 2022 году белорусы должны внести авансовый платеж в размере 50% от исчисленной суммы. Оставшуюся часть налога заплатят в 2023.

“Поступления местных бюджетов на текущий год оцениваются в сумме около 20 миллионов рублей. В последующие годы превысят 40 миллионов”, – привел цифры представитель Минфина.