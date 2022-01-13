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В 2022 году белорусам впервые предстоит заплатить налог на квартиры. Такая мера предусмотрена в новом Налоговом кодексе Республики Беларусь.

Методика, по которой белорусам в этом году впервые начислят сумму налога на квартиру, будет изменена. Ситуацию прокомментировал начальник главного управления налоговой политики и доходов бюджета Министерства финансов Беларуси Андрей Недоступ в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.

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