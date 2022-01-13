14.01.2022, 17:37

На трассе М1 автомобиль вылетел в кювет. Пассажир погиб

Фото с сайта dzr.by

Утром 13 января на 318 км трассы М1 двое минчан двигались в направлении Бреста, пишет dzr.by.  Однако водитель не учел погодные и дорожные условия и не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет и перевернулась. 45-летний водитель и 38-летний пассажир легковушки были доставлены в больницу. К сожалению, спасти пассажира не удалось.

На трассе М1 автомобиль вылетел в кювет. Пассажир погиб
Фото с сайта dzr.by
На трассе М1 автомобиль вылетел в кювет. Пассажир погиб
Фото с сайта dzr.by

— Дорожные знаки обозначают лишь максимально допустимую скорость, — отмечает начальник ОГАИ Дзержинского РОВД Андрей Гордевич. – Минимальная скорость ничем не ограничена, сам водитель должен ее выбирать, глядя на погоду, состояние дороги, условия видимости и т.д. По информации дорожных служб, этот участок был обработан незадолго до происшествия, но, опять же, для реагентов необходимо время и достаточно интенсивное движение, чтобы начать действовать. Тем более место здесь открытое, продуваемое, и не исключено образование гололедицы, особенно в периоды перепада температур с минуса на плюс. К тому же, со слов водителя, он ехал 115 км/ч при максимально ограниченной здесь 120 км/ч. В любом случае, сейчас на месте работают сотрудники ОГАИ и РОСК, которым и предстоит установить причины аварии.

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