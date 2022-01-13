Как справиться с неприятным запахом изо рта

С проблемой не очень свежего дыхания периодически сталкивается каждый, и не во всех случаях она решается чисткой зубов, ополаскиванием рта или мятной жвачкой. Журнал “Еsquire” разбирается в источниках проблемы и способах ее решения.

Как понять, что у меня несвежее дыхание, не спрашивая об этом окружающих?

Самостоятельно определить, насколько свежее у вас дыхание, действительно получается не всегда — как минимум потому, что одновременно выдыхать ртом и вдыхать носом человек не способен. Существует несколько более-менее рабочих способов понять, как обстоят дела с ротовой полостью. Первый — лизнуть запястье и понюхать его. Примерно так же будет пахнуть передняя часть языка, где, как правило, скапливается больше всего бактерий. Второй способ — лизнуть металлическую или пластиковую ложку. Третий — как следует выдохнуть на стекло или зеркало и сразу вдохнуть воздух носом, хотя многие считают более эффективным способ закрыть рот сложенными «домиком» ладонями, выдохнуть в них и втянуть воздух носом. В любом случае, самый действенный способ — аккуратно поинтересоваться у близкого человека.

Я от души наелся свежего чеснока, теперь даже мятная жвачка не помогает избавиться от «чесночного» дыхания. Что делать?

В пахучем следе, который оставляет чеснок (причем не только свежий, но и маринованный, и добавленный в состав разных блюд вроде холодца или хлеба), виноваты ароматические соединения, розмариновая кислота и сера.

Химики настаивают, что с запахом чеснока лучше всего справляются фенольные смолы — ими, к примеру, богаты свежая мята и петрушка, — пожевать веточку-другую пахучих трав будет хорошей идеей. Кроме того, отлично себя зарекомендовали и обычные свежие яблоки — чтобы минимизировать чесночный след после трапезы, стоит съесть несколько долек во время и после нее. Эти нехитрые меры в сочетании со жвачкой или с дезодорантом для полости рта помогут скрыть от окружающих вашу любовь к чесноку.

А как избавиться от перегара?

В нем виноват токсичный уксусный альдегид, который образуется в процессе распада этанола. Почетная задача расщеплять этиловый спирт лежит на печени, которой удается обработать и вывести примерно 90% выпитого алкоголя — остальное же выделяется со слюной и потом. Именно поэтому любовь к горячительному может выдавать не только несвежее дыхание, но и специфический запах кожи, чуть напоминающий ацетон. Для борьбы с последним, помимо отказа от чрезмерного употребления алкогольных напитков, будут кстати качественные банные процедуры — теплый душ с мочалкой, приятная ванна с морской солью или даже баня, если позволяет самочувствие.

А вот избавиться от заметного «алкогольного амбре» будет сложнее. Помимо чистки зубов, тщательного полоскания ротовой полости и горла можно прибегнуть к помощи свежего кофе. Пить его не обязательно — достаточно пожевать пару зерен. Выпейте много воды и плотно позавтракайте — это тоже снизит интенсивность запаха изо рта, а также поможет быстрее вернуться в форму. Вентиляция легких — несколько глубоких вдохов и выдохов подряд — также смягчит перегар, правда, на короткий срок, если нужно перекинуться парой фраз с кем-то, кого не хочется посвящать в свои вчерашние возлияния.

Я ничего пахучего не ел и алкоголя не пил, а запах изо рта все равно так себе — почему?

Научное название дурного запаха изо рта — галитоз. Строго говоря, заболеванием он не является, а лишь сигнализирует о некоторых процессах в организме.

«Корень проблемы — микроорганизмы, которые выделяют сернистые соединения, именно они имеют резкий запах. Но самостоятельно избавиться от галитоза не всегда возможно, ликвидировать проблему поможет врач, — объясняет Марина Фисенко, врач высшей категории, пародонтолог и стоматолог-хирург Клиники Академика Ройтберга. — При появлении настойчивого неприятного запаха нужно в первую очередь обратиться к стоматологу, ведь стоматологические болезни составляют 80−90% патологических причин, вызывающих неприятный запах. В их число входят кариес и его осложнения, пародонтит, заболевания слизистой полости рта и ряд других. Но не всегда причиной будут серьезные проблемы со здоровьем, нередко лечение начинается с обучения правильной гигиене — необходимо чистить зубы два раза в день, использовать ирригатор».

Стоматологических проблем у меня нет, правила гигиену соблюдаю, а запах все равно присутствует…

«Галитоз также может быть признаком хронического заболевания дыхания (к примеру, ангины), диабета, почечной недостаточности или болезни органов пищеварения, среди которых гастрит, патологии печени, хронический панкреатит, новообразования и другие», — добавляет Марина Фисенко. Если вредными привычками вы особенно не страдаете, чесноком до отвала не наедаетесь, стоматолога навещаете регулярно, а неприятный запах все равно омрачает жизнь, стоит записаться к гастроэнтерологу — он проверит, нет ли нарушений в работе органов пищеварения. Если и тут все окажется тип-топ, стоит обратиться к терапевту, который наметит план обследований, необходимых для поиска причин галитоза. Откладывать походы к специалистам не стоит, ведь неприятный запах может оказаться далеко не только эстетической проблемой.

Я перед сном усердно чищу зубы и ухаживаю за деснами, но по утрам изо рта все равно пахнет неприятно — в чем дело?

Неприятный запах изо рта по утрам — это так называемый физиологический галитоз. Во время сна выработка слюны снижается, вследствие чего на языке — особенно на корне — начинают размножаться анаэробные бактерии, деятельность которых и ведет к утреннему галитозу. Это естественный процесс, поэтому, если чистка зубов и прочие утренние процедуры по уходу за полостью рта проблему решают, волноваться не о чем. Однако в случае, если обычная гигиена от запаха не спасает, стоит обратиться к уже упомянутым специалистам. К примеру, настойчивый запах ацетона изо рта по утрам нередко сопутствует избытку кетоновых тел в крови, что может свидетельствовать о проблемах со здоровьем — в частности, о метаболических нарушениях, в число которых входит диабет.

Помимо неприятного запаха по утрам чувствую горечь во рту, хотя ничего горького накануне не ел. Как избавиться от этой проблемы?

Наиболее частой причиной появления горького привкуса или запаха горечи изо рта являются проблемы с желудочно-кишечным трактом — язва желудка, холецистит, гастрит. Могут способствовать этому и стоматологические проблемы — например, болезни десен. Если горечь не разовое, а регулярное явление, пройдите вышеперечисленных врачей — они могут направить вас к пульмонологу или лору.

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