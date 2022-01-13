Часто дети проявляют интерес к вождению автомобиля задолго до своего совершеннолетия, и некоторые родители не против дать им порулить.

9 января В Бресте около 12 часов ночи внимание инспекторов ГАИ привлек автомобиль «Тесла», водитель которого подозрительно медленно двигался по проезжей части, сообщает ГАИ.

Инспектор остановил автомобиль. Оказалось, что управляла им девочка-подросток. На пассажирском сидении находился отец 12-летней автоледи. «Горе-отец» пояснил, что таким образом обучал малолетнюю дочь вождению.

На 46-летнего брестчанина составили административный протокол за передачу права управления лицу, который не имеет права управления транспортными средствами.

Автомобиль — это средство повышенной опасности. Прививать детям интерес к управлению автомобиля и давать соответствующие знания можно и нужно, но при этом необходимо отдавать себе отчет – это должно нести информационный характер.

Чтобы дети почувствовали автомобиль, можно их отдать на картинг. Ведь автомашина, которая весит больше 1 тонны не может быть игрушкой для ребенка.

В соответствии с законодательством, за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, а равно передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления предусмотрено от 5 до 20 БВ.

За те же действия, совершенные повторно в течении одного года после наложения административного взыскания предусмотрено от 20 до 50 БВ, общественные работы или административный арест до 15 суток.

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