Игрок катарского «Аль-Вакра» едва не умер во время матча

Очередной сердечный приступ на футбольном поле. На этот раз футболист «Аль-Вакры» Усман Кулибали замертво упал во время матча чемпионата Катара. Игра «Аль-Райян» – «Аль-Вакра» была остановлена. Первым на помощь бросился Хамес Родригес. Он поправил голову 32-летнего футболиста, чтобы тот мог дышать, пишет kp.ru.

Усман Кулибали рухнул на поле прямо в воротах и начал биться в страшных конвульсиях. В это же время игроки стали хвататься за голову и молиться. 32-летнему защитнику была оказана срочная медицинская помощь. После этого Кулибали был госпитализирован.

«Скорейшего выздоровления и хотим поблагодарить медицинский персонал клубов, а также парамедиков и врачей, которые всегда готовы прийти на помощь», — говорится в сообщении на сайте чемпионата Катара.

Из-за неприятного инцидента, который мог завершиться настоящей трагедией. Матч прервали при счете 1:0 в пользу «Аль-Райян» и доиграли на следующий день. В итоге клуб Кулибали проиграл — 0:3.

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