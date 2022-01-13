Друг не друг – плати налог. Суд взыскал с китайской компании почти 500 тысяч рублей

Экономический суд Гомельской области полностью удовлетворил иск инспекции Министерства по налогам и сборам по Новобелицкому району города Гомеля. Ответчиком в этом деле выступала печально известная китайская компании с ограниченной ответственностью – «Корпорация Сюань Юань».

Новая Деловая Газета ознакомилась с резолютивной частью решения, которое опубликовано 11 января в банке судебных постановлений на портале «Электронное судопроизводство».

Судом постановлено взыскать с «Корпорации Сюань Юань» в пользу налоговой инспекции 55,776,20 белорусских рублей задолженности. В том числе 424,548,96 белорусских рублей – пеня по подоходному налогу за период с 5 ноября 2016г. по 16 августа 2018г. и госпошлина в размере 31,227,24 белорусских рублей. Взыскание будет произведено, как отмечено в решении суда, «за счет имущества ответчика, указанного в протоколе описи арестованного и (или) изъятого имущества от 25.11.2021-01.12.2021г.».

Также с китайской компании в республиканский бюджет судом взыскано 9,280 белорусских рублей госпошлины.

У ответчика есть 15 дней на обжалование этого решения. После вступления его в законную силу суд выдаст взыскателю судебный приказ на исполнение.

Чем известна «Сюань Юань» в Беларуси

На своем сайте эта китайская компания называет себя «давним другом белорусского народа». Дружба начиналась хорошо, но затем омрачилась при реализации серьезного для Беларуси совместного проекта.

В 2012г. указом Александра Лукашенко КОО «Корпорация Сюань Юань» была определена в качестве генподрядчика в проекте модернизации ОАО «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда». Цель проекта – строительство под ключ единственного в СНГ производства мелованных и немелованных видов картона мощностью 200 тысяч тонн в год.

Китайской компании и заказчику в лице холдинга «Белорусские обои» были даны определенные льготы. В частности, «Белорусские обои» освободили от земельного налога до 31 декабря 2016г. на участки, предоставленные для строительства комплекса и объектов инфраструктуры. Дополнительно белорусского участника проекта освободили на два года от экологического налога и налога за добычу (изъятие) природных ресурсов на 200 тысяч долларов. Китайскую компанию в виде преференции освободили от ряда таможенных пошлин и от пошлины на привлечение иностранной рабочей силы.

Стоимость проекта оценивалась в 500 миллионов долларов, из них порядка 350 миллионов долларов – кредит Госбанка развития Китая. Завод в Добруше планировали ввести в эксплуатацию в 2015г., но проект к этому сроку не был реализован.

В марте 2017г. председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров объявил о новых сроках: «Я думаю, что к осени мы должны получить первую продукцию». В ноябре того же года замглавы правительства Владимир Семашко сообщил, что «проект идет сложно», а его запуск перенесен на 2018г. В белорусских СМИ сообщалось, что в 2017г. сама корпорация «Сюань Юань» оценивала готовность объекта в 97%.

В мае 2018 г. премьер-министр Андрей Кобяков заявил, что китайская компания не смогла достроить завод мелованных и немелованных видов картона в филиале «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда», поскольку не имела опыта реализации столь крупных проектов. «Договорные отношения с компанией прекращены», –сказал он.

Потом стало известно, что объект законсервировали, а на его завершение требуется более 80 миллионов долларов.

В 2019г. Совмин утвердил схему завершения строительства отдельными пусковыми комплексами с привлечением специализированных организаций в качестве подрядчиков по каждому направлению. Завод планировали ввести в эксплуатацию в 2020г., а в 2022г. он должен выйти на проектную мощность.

В начале февраля 2020г. недострой в Добруше посетил Александр Лукашенко. «То, что завод очень нужен и он в высочайшей степени готовности – это факт, – сказал он. – Для нас это очередная наука, как надо работать с иностранцами. Оказывается, не все они белые и пушистые. Поэтому ни на кого не надо молиться. Надо надеяться только на себя. А если на кого-то и выходим, то надо работать, как работают все: пусть чуть дороже, но это должны быть фирмы с хорошим именем».

Лукашенко поставил задачу запустить на завод по производству картона к декабрю. Не получилось. О подписании приказа о вводе предприятия в эксплуатацию пресс-служба концерна «Беллесбумпром» сообщила 1 июня 2021г.

И еще. Посещая Добруш в 2020г., Лукашенко обронил такую многозначительную фразу: «У меня с Си Цзиньпином будет очень серьезный разговор. Я ему уже как-то намекал, а сейчас мы основательно об этом поговорим. И этим компаниям мало не покажется».

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