12 января 2022 г. в Ханое прошел очередной раунд Белорусско-Вьетнамских межмидовских консультаций. Белорусскую делегацию возглавил заместитель Министра иностранных дел Николай Борисевич, вьетнамскую – заместитель Министра иностранных дел То Ань Зунг.

“В рамках консультаций состоялся обмен мнениями по всему спектру вопросов двухсторонней повестки дня, подтверждена готовность активизировать политические контакты, обсуждено взаимодействие в международных организациях, — сообщает МИД Беларуси.

— Стороны договорились о проведении в ближайшее время очередного заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Отмечена необходимость дальнейшего укрепления межрегиональных связей.

Белорусской стороной переданы предложения по совершенствованию договорно-правовой базы двусторонних отношений. Кроме этого, была затронута тематика совместной деятельности в области образования, науки, культуры и туризма.

Стороны договорились также о проведении ряда мероприятий, посвящённых 30-летию установления дипломатических отношений между Беларусью и Вьетнамом.

В этот же день заместитель Министра иностранных дел был принят с визитом вежливости Министром иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шоном.

Стороны подтвердили дружественный характер белорусско-вьетнамских отношений и стремление к выводу двустороннего сотрудничества на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства.

В рамках встречи собеседники договорились об интенсификации политического диалога, особое внимание уделили вопросам торгово-экономической кооперации, обсудили совместные действия по борьбе с COVID-19 и др.

Накануне заместитель Министра иностранных дел Беларуси Н.Борисевич провел переговоры с заместителем Министра промышленности и торговли Вьетнама Данг Хоанг Ан.

Достигнуты предварительные договоренности по формату, срокам проведения и повестке дня очередного заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Кроме этого, состоялась встреча заместителя Министра Н.Борисевича с руководством Вьетнамской ассоциации обществ дружбы Нгуен Фыонг Нга и председателем Общества «Вьетнам-Беларусь» Нгуен Туан Фонгом“.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»