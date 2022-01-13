Профсоюз авиадиспетчеров предупредил власти России об угрозе безопасности полетов из-за массовых увольнений. К ним может привести сокращение зарплат сотрудников, вызванное падением доходов отрасли из-за ограничений на полеты в связи с COVID-19.

Федеральный профсоюз авиационных диспетчеров (ФПАД) предупредил власти России об угрозе безопасности полетов из-за возможных увольнений в отрасли, пишет Forbes со ссылкой на «Известия». В конце 2021 года в подведомственной Росавиации Госкорпорации по организации воздушного движения (ГК ОрВД) была принята программа оптимизации кадров, уволены могут быть 800 работников, в том числе авиадиспетчеры, говорится в письме главы ФПАД Сергея Ковалева на имя Владимира Путина, с которым ознакомилось издание.

Увольнения квалифицированного персонала, на подготовку которого уходит до 10 лет, может отразиться на безопасности полетов и фактически поставит под угрозу обороноспособность и безопасность страны, отмечается в документе.

Два месяца назад ФПАД направил подобное письмо на имя премьера Михаила Мишустина. Тогда же профсоюз авиаработников радиолокации, радионавигации и связи России (ПАРРиС) сообщил главе правительства, что готовится сокращение 15–20% работников госкорпорации (сейчас их около 30 000 человек, в том числе 8000 авиадиспетчеров).

В своих обращениях ФПАД сообщает, что из-за сокращения авиаперевозок в связи с пандемией ГК ОрВД потеряла до 60% доходов. Для улучшения ситуации руководство Росавиации летом 2021 года дало указание сократить фонд оплаты труда (ФОТ) персонала предприятия на 10%.

«Авиадиспетчеры сейчас не получают повышение в классе, убрали премии, сократили льготы и соцпакет», — рассказал изданию один из сотрудников госкорпорации

Замглавы Росавиации Дмитрий Ядров в ответном письме ПАРРиС сообщил, что из-за сложного финансово-экономического положения отказаться от снижения ФОТ в ГК ОрВД на 10% невозможно. Он отметил, что ситуацию может улучшить решение Федеральной антимонопольной службы о повышении на 5–10% ставок сборов с авиакомпаний за аэронавигационное обслуживание, которые не менялись с 2010 года.

Представители ФПАД считают эту меру недостаточной и предлагают правительству компенсировать потери ГК ОрВД из-за обнуления и снижения в 2020 году ставок аэронавигационных сборов с российских авиакомпаний и оплатить из бюджета часть расходов по инвестиционным программам.