Известный телеведущий Михаил Зеленский скоропостижно скончался на 47-м году жизни, пишет Forbes. О его смерти сообщил заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» (ВГТРК) Александр Ефимович на своей странице в Facebook.

«Вечная память… На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский», — написал Ефимович. По его словам, Зеленский умер поздним вечером 11 января, его смерть была скоропостижной. Это произошло во время отдыха на Доминикане.

Свою медиакарьеру Михаил Зеленский начал в Хабаровске, где закончил школу. В 1992 году он успешно поступил сразу в два учебных заведения — в Хабаровский медицинский институт и Хабаровский институт физической культуры на факультет спортивного менеджмента. Во время учебы стал кандидатом в мастера спорта по фигурному катанию. Обучение совмещал с работой диджеем на местном «Радио А», позже стал ведущим популярной в Хабаровске молодежной телепередачи «Лабиринт» на ДВТРК (филиал ВГТРК).

В Москву, где родился в семье военнослужащего, Зеленский вернулся в 1996 году. С 1997 года по 1999 год работал на «Радио России — Ностальжи» и телеканале «ТВ-Центр» ведущим информационных программ. В 1999 году стал ведущим дневных выпусков программы «Вести» на телеканале «Россия». В 2001 году стал ведущим программы «Вести-Москва», а с 2006 года — ведущим телеканала «Россия-24». В последнее время Зеленский курировал несколько передач на канале «Россия-Культура».

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