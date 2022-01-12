Одной ногой в могиле: в Минске заканчиваются места на кладбищах (видео)

Кладбище Лесное в белорусской столице открыли в марте 2021-го и менее чем за год территория погоста заполнена едва ли не на половину, пишет Sputnik Беларусь. Но городские власти уверяют – не все так плохо, как кажется.

Тема смерти, рано или поздно, тревожит каждого человека при жизни. Несмотря на то, что сегодня набирает популярность кремация, которая обходится гораздо дешевле, нежели захоронение тела в могилу, многие белорусы все же предпочитают традиционный способ – погребение умершего.

На двухмиллионный Минск приходится 21 городской некрополь. Правда, доступны для захоронений только два – кладбища Западное и Лесное. Последнее открыли в марте 2021 года и уже сейчас его территория заполнена едва ли не на половину.

По закону о погребении и похоронном деле, место для захоронения выделяют согласно строгому правилу. Бесплатно на погосте дается максимум два места (к примеру, для супругов). А вот заплатить нужно будет в том случае, если резервировать площади рядом с уже выделенным бесплатным участком.

Один квадратный метр земли обойдется в 15 базовых величин (с 1 января БВ выросла на 3 р – теперь ее размер составляет 32 рубля). Во всяком случае, такие правила в Минске.

Но сложность еще и в том, что количество мест на открытых кладбищах главного белорусского города заканчивается. И это проблема не только столицы, в Минском районе столкнулись с аналогичным вопросом – нужно расширять сельские кладбища, хоронить негде. Тему вынесли даже на уровень А.Лукашенко.

Понятно, проблему площадей, так или иначе, решат. Тем более, как заявили Sputnik в Спецкомбинате КБО, площадь кладбища “Лесное” в перспективе можно увеличить почти в 10 раз.

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