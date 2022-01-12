Климатический провал и социальный разрыв: ВЭФ назвал главные риски следующих 10 лет

Аналитики Всемирного экономического форума назвали главные глобальные риски на ближайшие 10 лет. Основную угрозу, по их мнению, представляет изменение климата и неспособность государств его остановить.

За время пандемии на первый план вышел и растущий социальный разрыв: богатейшие люди мира уже частично восстановили свои потери от кризиса, а беднейшие продолжают терять доходы, пишет Forbes.

Основные глобальные риски на ближайшие 10 лет связаны с изменением климата, следует из доклада Global Risks Report 2022, опубликованного на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ).

По мнению аналитиков ВЭФ, основным поводом для беспокойства в долгосрочной перспективе будет неспособность мирового сообщества остановить климатические изменения и вызванные этим экстремальные погодные явления и сокращение биологического разнообразия.

«Неспособность принять меры в связи с изменением климата может привести к сокращению мирового ВВП на одну шестую», — приводится в сопроводительной записке к докладу оценка главного специалиста по рискам страховой группы Zurich Insurance Group Питера Гигера. Обязательства же, принятые в ходе последней климатической конференции ООН в Глазго, по его мнению, недостаточны для достижения цели по ограничению роста температур до 1,5°C.

Некоторые глобальные риски вышли на первый план за время пандемии коронавируса. Больше других, согласно докладу ВЭФ, возрос риск социального расслоения. «Если посмотреть на верхние 20% самых богатых людей в мире, то за последние пару лет они смогли восстановить около половины своих потерь; если же посмотреть на нижние 20%, на самых бедных 20% в мире, то они потеряли еще 5% своих доходов», — отметила в интервью Bloomberg Television управляющий директор ВЭФ Саадия Захиди.

Угроза растущего социального разрыва — один из главных рисков на ближайшие 10 лет и уступает только изменению климата и его последствиям для человека и окружающей среды, следует из доклада ВЭФ.

В краткосрочной перспективе (следующие два года) к этим опасениям добавляются риски распространения инфекционных заболеваний, ухудшение ситуации с психическим здоровьем и проблемы с заработком.

К среднесрочным рискам относятся также долговой кризис и геоэкономические противостояния.

В связи с названными в докладе опасениями подавляющее большинство опрошенных ВЭФ экспертов (89%) характеризуют глобальные краткосрочные перспективы как нестабильные, неравные или «все более катастрофические». 84% респондентов настроены пессимистично и либо «обеспокоены», либо «встревожены» в отношении будущего. И только 11% аналитиков ожидают ускорения темпов восстановления глобальной экономики к 2024 году.