В Беларуси минимальная зарплата за год выросла на 14,3 %. Пусть это не самый высокий взлет, но и далеко не самый низкий.

Аналитики проверили, как изменился размер минимальной зарплаты в 64 странах мира и хватит ли этих денег, чтобы обеспечить минимальный комфорт для жизни в этих странах, пишет издание “Белорусы и рынок”.

Рекордный рост

В исследовании участвовало 64 страны Европы, обеих Америк, Африки, Азии и Австралия, в которых существует установленная правительством минимальная заработная плата.

В каждой стране свои особенности налогообложения: в ряде стран минимальная оплата труда освобождена от уплаты подоходного налога (Гонконг, Нигерия, Филиппины), в других же разница между «чистой» и «грязной» зарплатами достигает нескольких десятков процентов (в Беларуси — 14%). Поэтому в исследовании рассматривали суммы нетто, то есть те деньги, которые работник реально получает на руки либо на банковский счет.

В 10 из 64 рассмотренных стран размер минимальной заработной платы не изменился с прошлого года. Среди этих стран Израиль, Филиппины, Таиланд, Вьетнам и Перу. А в Словении на момент проведения исследования размер выплат не был окончательно утвержден.

Самым высоким ростом минимальной заработной платы может похвастаться Черногория. Помимо повышения минимальной зарплаты в этой бывшей югославской республике была проведена налоговая реформа, в результате чего минимальная зарплата выросла по сравнению с прошлым годом с 265 долларов до 514 долларов «чистыми» (на 103 %). Также значительным ростом минимальной зарплаты отличились Аргентина (55 %), Турция (50 %) и Казахстан (41 %).

Беларусь в этом рейтинге заняла 13-е место: с 01 января 2022 года минимальная оплата труда в стране выросла на 14,3% (с 344 рублей до 393,02 р на руки). В Польше «минималка» выросла на 14,6 % (11-е место рейтинга), в России на 8,6 % (24-е место), в Украине на 8,3 % (25-е место), а в Литве на 13,8 % (14-е место).

Питание без изысков

Для данного исследования была сформирована условную продовольственную корзину и сопоставили стоимость продуктов с минимальной заработной платой. В корзину попали: хлеб, молоко, яйца, рис, сыр, мясо, фрукты и овощи. Хоть список этот очень скудный, но содержащиеся в нём продукты (в указанных количествах) способны удовлетворить минимальную потребность в питательных веществах среднестатистического взрослого человека.

Молоко (10 литров) — 17 р;

Хлеб (10 буханок) — 13 р;

Рис (1,5 кг) — 4 р;

Яйца (20 шт.) — 6 р;

Сыр (1 кг) — 14 р;

Мясо (6 кг) — 74 р;

Фрукты (6 кг) — 20 р;

Овощи (8 кг) — 20 р.

Стоимость такой продуктовой корзины на начало 2022 года составляет 167 рублей. По сравнению с началом 2021 года такой набор подорожал на 5,5 %.

Основные продукты питания, обеспечивающие одно лишь выживание, составляют 42,6 % от минимальной оплаты труда после уплаты налогов. В прошлом году аналогичная продуктовая корзина равнялась 46,1 % от минимальной зарплаты. Это значит, что рост зарплаты в Беларуси опередил рост цен.

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