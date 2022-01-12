Как блокируют интернет в Казахстане?

«В казахских IT-чатах можно увидеть сообщения с расписанием работы интернета на ближайшие дни, их пересылают, например, со ссылкой, на знакомого участкового. Насколько это правда — непонятно, но интернет сейчас действительно работает по расписанию», — говорит технический директор Роскомсвободы Станислав Шакиров.

Как блокируют интернет в Казахстане?
Фото с сайта Yvision.kz

Изначально казахстанские власти пытались точечно блокировать доступ к мессенджерам и онлайн-ресурсам с помощью DPI-оборудования (Deep Packet Inspection, используется для фильтрации интернет-трафика) по аналогии с российским «суверенным интернетом», рассказали Forbes три источника — близкий к одному из российских операторов связи, бывший партнер «Казахтелекома» и российский разработчик телеком-оборудования. Эту информацию подтвердил Шакиров из Роскомсвободы. «С помощью DPI местные власти пытались блокировать мессенджеры и VPN-протоколы», — заявил он.

На сетях операторов установлено оборудование израильской IT-компании Allot, рассказали три собеседника Forbes. Представитель Allot не ответил на запрос Forbes. Несколько лет назад казахские операторы вели переговоры с российскими вендорами о покупке отечественных решений, однако они не смогли договориться из-за специфического технического задания, отметил разработчик телеком-оборудования.

Ограничить доступ в интернет с помощью DPI у властей не получилось, говорят собеседники Forbes. Крупнейший оператор «Казахтелеком» покупал это оборудование для собственных целей (например, для сбора аналитики и приоритезации трафика), и оно оказалось «не заточено» под блокировки, объяснил источник, близкий к одному из российских операторов связи. В результате отключать сеть пришлось «практически вручную», отметил разработчик телеком-оборудования.

Местные власти дали операторам команду полностью заблокировать канал передачи трафика, говорит источник, близкий к одному из российских операторов связи. Однако источник Forbes в операторе Kcell отметил, что организацией блокировок занимается Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана без участия самих операторов. По его словам, казахстанские силовики могут самостоятельно ограничить работу оборудования операторов.

Как блокируют интернет в Казахстане?
Изображение носит иллюстративный характер

Сейчас при нормализации обстановки КНБ самостоятельно решает, где можно восстановить доступ в интернет — так они дают возможность гражданам провести обмен информацией, а также предоставляют доступ к работе банковской системы, объяснил источник Forbes в Kcell.

По его словам, убытки Kcell составили 1 миллиард тенге (172,33 миллиона рублей по курсу на 10 января), а ущерб «Казахтелекома» только предстоит оценить. У операторов «не было опции сопротивляться решению властей», поэтому их главная задача в эти дни была в том, чтобы сохранить работоспособность сети и не потерять абонентов. Например, их перестали отключать от сети при отрицательном балансе, потому что многие граждане физически не могут пополнить свой баланс, отметил источник в Kcell.

Отключение интернета в Казахстане происходит на программном уровне — из государственного комитета в каждую телеком-компанию приходит приказ, после чего компании отключают оборудование или на ядре сети, или выводят из строя саму услугу предоставления интернета, говорит гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

Доступ в интернет появляется в Казахстане по утрам, продолжает эксперт. «Власти периодически включают его для своих целей», — добавил он. Если нет возможности войти в интернет, невозможно использовать ни VPN, ни прокси. «Например, при блокировке Telegram россияне могли войти в мессенджер через VPN, потому что сам доступ в интернет не был заблокирован», — вспоминает Кусков.

Отключение связи также повлияло и на работу местных веб-ресурсов. Два года назад власти Казахстана обязали владельцев доменных имен в зоне .kz размещать серверное оборудование для интернет-ресурса в пределах страны. В результате из-за того, что сейчас оборудование для связи отключено, все сайты с доменными именами .kz также оказались нерабочими, добавил Кусков.

«Мы наблюдали за чередой блэкаутов в Казахстане, но все проблемы с интернетом там вызваны не техническими проблемами», — рассказал Forbes основатель и гендиректор компании, предоставляющей услуги по сетевой безопасности Qrator Labs Александр Лямин. Технические проблемы могут быть связаны с производительностью маршрутизаторов, хакерскими атаками и т.д., но все они исключены в Казахстане, добавил Лямин. По его словам, примером «технической истории» было отключение интернета в Сирии в 2012 году: тогда маршрутизаторы вышли из строя из-за хакерской атаки.

Кто владеет интернетом в Казахстане

Крупнейший оператор в Казахстане — это государственный «Казахтелеком». Ему принадлежат самые крупные мобильные операторы Kcell и совместное предприятие Tele2 и Altel. Их «Казахтелеком» выкупил у акционеров за $445 миллионов и $400 миллионов соответственно в 2018-м и 2019 году. В 2020 году доля «Казахтелекома» на рынке связи в Казахстане составляла 62%, писал Kapital.kz со ссылкой на председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Серика Жумангарина. Остальные 38% принадлежали сотовому оператору «Кар-Тел», который работает под торговой маркой Beeline и входит в группу Veon — единственному конкуренту «Казахтелекома». Жумангарин сообщил, что нацоператор должен уменьшить свою долю на рынке, избавившись от Kcell или объединенных Tele2 и Altel.

Как блокируют интернет в Казахстане?В начале октября 2021 года «Казахтелеком» продал 24% акций Kcell на Казахстанской фондовой бирже, однако сохранил контроль над мобильным оператором и остался его мажоритарным акционером.

По данным компании на середину 2020 года, основным акционером «Казахтелеком» является ФНБ «Самрук-Казына» (владеет 51% акций), еще 24% компании принадлежат Skyline Investment Company, 10% — Bank of New York и остальные 15% акции торгуются на бирже.

Как писало «Радио Азаттык» со ссылкой на люксембургский реестр LRB, единственным учредителем офшорной фирмы Skyline Investment Company S.A, владеющей «Казахтелекомом», оказался племянник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы. 8 января специалист по Центральной Азии и политолог Аркадий Дубнов рассказал о задержании Сатыбалдыулы в Дубае.

Кроме того, во время продажи 24% акций Kcell стало известно, что 9% мобильного оператора приобрел First Heartland Jusan Bank, принадлежащий «Назарбаев фонду», писал Cnews. Главой этого фонда является старшая дочь экс-президента республики Дарига Назарбаева.

Еще один работающий оператор на территории Казахстана — это российский «ТрансТелеКом» (ТТК). По словам представителя компании, собственных сетей связи у ТТК в Казахстане нет, однако через Казахстан проходит небольшой участок длиной около 180 км магистральной сети компании. Этот сегмент сети функционирует штатно и взаимный пропуск трафика с операторами связи Казахстана также продолжает работать без перерывов, уточнил представитель оператора.

В октябре 2021 года число абонентов мобильного интернета в Казахстане составляло 16,4 миллиона, а фиксированного — 16,2 миллиона абонентов.

Forbes отправил запросы в «Казахтелеком», КНБ, Veon и Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

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