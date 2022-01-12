Как блокируют интернет в Казахстане?

«В казахских IT-чатах можно увидеть сообщения с расписанием работы интернета на ближайшие дни, их пересылают, например, со ссылкой, на знакомого участкового. Насколько это правда — непонятно, но интернет сейчас действительно работает по расписанию», — говорит технический директор Роскомсвободы Станислав Шакиров.

Изначально казахстанские власти пытались точечно блокировать доступ к мессенджерам и онлайн-ресурсам с помощью DPI-оборудования (Deep Packet Inspection, используется для фильтрации интернет-трафика) по аналогии с российским «суверенным интернетом», рассказали Forbes три источника — близкий к одному из российских операторов связи, бывший партнер «Казахтелекома» и российский разработчик телеком-оборудования. Эту информацию подтвердил Шакиров из Роскомсвободы. «С помощью DPI местные власти пытались блокировать мессенджеры и VPN-протоколы», — заявил он.

На сетях операторов установлено оборудование израильской IT-компании Allot, рассказали три собеседника Forbes. Представитель Allot не ответил на запрос Forbes. Несколько лет назад казахские операторы вели переговоры с российскими вендорами о покупке отечественных решений, однако они не смогли договориться из-за специфического технического задания, отметил разработчик телеком-оборудования.

Ограничить доступ в интернет с помощью DPI у властей не получилось, говорят собеседники Forbes. Крупнейший оператор «Казахтелеком» покупал это оборудование для собственных целей (например, для сбора аналитики и приоритезации трафика), и оно оказалось «не заточено» под блокировки, объяснил источник, близкий к одному из российских операторов связи. В результате отключать сеть пришлось «практически вручную», отметил разработчик телеком-оборудования.

Местные власти дали операторам команду полностью заблокировать канал передачи трафика, говорит источник, близкий к одному из российских операторов связи. Однако источник Forbes в операторе Kcell отметил, что организацией блокировок занимается Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана без участия самих операторов. По его словам, казахстанские силовики могут самостоятельно ограничить работу оборудования операторов.

Сейчас при нормализации обстановки КНБ самостоятельно решает, где можно восстановить доступ в интернет — так они дают возможность гражданам провести обмен информацией, а также предоставляют доступ к работе банковской системы, объяснил источник Forbes в Kcell.

По его словам, убытки Kcell составили 1 миллиард тенге (172,33 миллиона рублей по курсу на 10 января), а ущерб «Казахтелекома» только предстоит оценить. У операторов «не было опции сопротивляться решению властей», поэтому их главная задача в эти дни была в том, чтобы сохранить работоспособность сети и не потерять абонентов. Например, их перестали отключать от сети при отрицательном балансе, потому что многие граждане физически не могут пополнить свой баланс, отметил источник в Kcell.

Отключение интернета в Казахстане происходит на программном уровне — из государственного комитета в каждую телеком-компанию приходит приказ, после чего компании отключают оборудование или на ядре сети, или выводят из строя саму услугу предоставления интернета, говорит гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

Доступ в интернет появляется в Казахстане по утрам, продолжает эксперт. «Власти периодически включают его для своих целей», — добавил он. Если нет возможности войти в интернет, невозможно использовать ни VPN, ни прокси. «Например, при блокировке Telegram россияне могли войти в мессенджер через VPN, потому что сам доступ в интернет не был заблокирован», — вспоминает Кусков.

Отключение связи также повлияло и на работу местных веб-ресурсов. Два года назад власти Казахстана обязали владельцев доменных имен в зоне .kz размещать серверное оборудование для интернет-ресурса в пределах страны. В результате из-за того, что сейчас оборудование для связи отключено, все сайты с доменными именами .kz также оказались нерабочими, добавил Кусков.

«Мы наблюдали за чередой блэкаутов в Казахстане, но все проблемы с интернетом там вызваны не техническими проблемами», — рассказал Forbes основатель и гендиректор компании, предоставляющей услуги по сетевой безопасности Qrator Labs Александр Лямин. Технические проблемы могут быть связаны с производительностью маршрутизаторов, хакерскими атаками и т.д., но все они исключены в Казахстане, добавил Лямин. По его словам, примером «технической истории» было отключение интернета в Сирии в 2012 году: тогда маршрутизаторы вышли из строя из-за хакерской атаки.

Кто владеет интернетом в Казахстане

Крупнейший оператор в Казахстане — это государственный «Казахтелеком». Ему принадлежат самые крупные мобильные операторы Kcell и совместное предприятие Tele2 и Altel. Их «Казахтелеком» выкупил у акционеров за $445 миллионов и $400 миллионов соответственно в 2018-м и 2019 году. В 2020 году доля «Казахтелекома» на рынке связи в Казахстане составляла 62%, писал Kapital.kz со ссылкой на председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Серика Жумангарина. Остальные 38% принадлежали сотовому оператору «Кар-Тел», который работает под торговой маркой Beeline и входит в группу Veon — единственному конкуренту «Казахтелекома». Жумангарин сообщил, что нацоператор должен уменьшить свою долю на рынке, избавившись от Kcell или объединенных Tele2 и Altel.

В начале октября 2021 года «Казахтелеком» продал 24% акций Kcell на Казахстанской фондовой бирже, однако сохранил контроль над мобильным оператором и остался его мажоритарным акционером.

По данным компании на середину 2020 года, основным акционером «Казахтелеком» является ФНБ «Самрук-Казына» (владеет 51% акций), еще 24% компании принадлежат Skyline Investment Company, 10% — Bank of New York и остальные 15% акции торгуются на бирже.

Как писало «Радио Азаттык» со ссылкой на люксембургский реестр LRB, единственным учредителем офшорной фирмы Skyline Investment Company S.A, владеющей «Казахтелекомом», оказался племянник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы. 8 января специалист по Центральной Азии и политолог Аркадий Дубнов рассказал о задержании Сатыбалдыулы в Дубае.

Кроме того, во время продажи 24% акций Kcell стало известно, что 9% мобильного оператора приобрел First Heartland Jusan Bank, принадлежащий «Назарбаев фонду», писал Cnews. Главой этого фонда является старшая дочь экс-президента республики Дарига Назарбаева.

Еще один работающий оператор на территории Казахстана — это российский «ТрансТелеКом» (ТТК). По словам представителя компании, собственных сетей связи у ТТК в Казахстане нет, однако через Казахстан проходит небольшой участок длиной около 180 км магистральной сети компании. Этот сегмент сети функционирует штатно и взаимный пропуск трафика с операторами связи Казахстана также продолжает работать без перерывов, уточнил представитель оператора.

В октябре 2021 года число абонентов мобильного интернета в Казахстане составляло 16,4 миллиона, а фиксированного — 16,2 миллиона абонентов.

Forbes отправил запросы в «Казахтелеком», КНБ, Veon и Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

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