В Минске 18 и 19 января 2022 г. окунуться в прорубь можно будет на семи спасательных станциях, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Минской городской организации ОСВОД.
Присоединиться к желающим окунуться можно на станциях:
- «Вяча» (Минский район, д. Пильница)
- «Дрозды» (г. Минск, ул. Веснинка, 2а)
- «Заславль-1» (Минский район, Минское море, д. Заречье)
- «Комсомольское озеро» (г. Минск, ул. Прогрессивная, 29а)
- «Криница» (Минский район, д. Заречье)
- «Птичь» (Минский район, д. Волковичи)
- «Цнянская» (г. Минск, ул. Кольцова)
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