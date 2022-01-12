В Минске 18 и 19 января 2022 г. окунуться в прорубь можно будет на семи спасательных станциях, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Минской городской организации ОСВОД.

Присоединиться к желающим окунуться можно на станциях:

«Вяча» (Минский район, д. Пильница)

«Дрозды» (г. Минск, ул. Веснинка, 2а)

«Заславль-1» (Минский район, Минское море, д. Заречье)

«Комсомольское озеро» (г. Минск, ул. Прогрессивная, 29а)

«Криница» (Минский район, д. Заречье)

«Птичь» (Минский район, д. Волковичи)

«Цнянская» (г. Минск, ул. Кольцова)

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