Первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что его агент ошибся при заполнении декларации для въезда в Австралию, указав, что теннисист в течение 14 дней перед поездкой находился в одном месте.

По различным постам в соцсетях очевидно, что проживающий в Монте-Карло Джокович провел Рождество в Сербии, а в Мельбурн 4 января улетал из Испании, пишет BBC News.

Накануне начинающая шведская теннисистка Валери Хастрём сказала, что фотографировалась с Джоковичем 2 января в теннисном клубе в Марбелье. Это значит, что серб провел в Испании как минимум несколько дней.

“Мой агент искренне извиняется за административную ошибку, в результате которой он заполнил неправильно графы о моих перемещениях перед поездкой в Австралию, – говорится в заявлении Джоковича. – Это просто человеческая ошибка, а не что-то умышленное”.

Предоставление неверной информации во въездной декларации по австралийским законам влечет за собой штраф, а в ряде случаев и тюремное заключение.

Заявление Джоковича