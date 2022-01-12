Ему инкриминированы реабилитация нацизма и надругательство над государственными символами.

Как сообщает Генеральная прокуратура, в ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый совершил действия, направленные на пропаганду нацизма и деятельности белорусских коллаборационистских организаций.

“Герои творчества Алеся Пушкина в годы Второй мировой войны исполняли, а также умышленно содействовали исполнению приказов нацистских структур и организаций, признанных преступными приговором Международного военного трибунала (далее – МВТ), — говорится на сайте Генпрокуратуры. — Обвиняемый стремился предать забвению уроки разрушительной войны, цинично исказить ее нравственные и правовые итоги, поставить на один уровень истинных героев и предателей, прославить и оправдать их, а также поставить под сомнения не имеющие срока давности решения МВТ.

В период с 21 по 24 марта 2021 года Алесь Пушкин, находясь в г.Киеве, провел «перформанс», в ходе которого надругался над государственными символами Республики Беларусь.

Изучение уголовного дела в Генеральной прокуратуре показало, что расследование по нему проведено всесторонне, полно и объективно. Квалификация действий обвиняемого по ч.3 ст.130 (в редакции Закона Республики Беларусь от 18 июля 2019 года) и ст.370 Уголовного кодекса Республики Беларусь является верной, что подтверждено собранными доказательствами.

Избранную ранее в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу заместитель Генерального прокурора, направляя дело в суд, оставил без изменения”.

Будет суд открытым или закрытым пока неизвестно.

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