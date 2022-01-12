Человеку впервые пересадили сердце свиньи

Врачи Мэрилендского университета провели первую операцию по трансплантации сердца от генетически модифицированной свиньи человеку.

Пациентом стал 57-летний Дэвид Беннет, который страдал неизлечимой болезнью сердца на терминальной стадии. Операция прошла успешно, и реципиент спустя три дня все еще чувствует себя хорошо. Специалисты отмечают, что для Беннета операция была единственным шансом сохранить жизнь. Ближайшие несколько недель пациент будет находиться под пристальным наблюдением врачей, пишет Лента.ру.

Медицинский центр Мэрилендского университета отказал Беннету в проведении трансплантации человеческого сердца. Это сделали и другие ведущие центры трансплантологии после изучения медицинской истории пациента. Использование искусственного сердца также было противопоказано.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало экстренное разрешение на экспериментальную операцию в канун Нового года, поскольку только немедленная пересадка могла спасти жизнь мужчине.

Беннет был проинформирован, что хирургическое вмешательство является экспериментальным и связано с неизвестными рисками. Операцию провел доктор медицинских наук и профессор трансплантационной хирургии Бартли П. Гриффит (Bartley P. Griffith).

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