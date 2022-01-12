20 января в минский прокат выходят сразу две французские картины, отмеченные крупнейшими европейскими кинофестивалями. Кинотеатры VOKA Cinema Silver Screen и Falcon Club Бутик Кино покажут фильм-лауреат Венецианского кинофестиваля «Событие» и свежую ленту Франсуа Озона «Всё прошло хорошо».

Париж, 1963 год. Анна учится в университете и мечтает о писательской̆ карьере. Незадолго до выпускных экзаменов она обнаруживает, что беременна, и эта новость может поставить крест на её будущем. Девушка становится заложницей не только собственного тела, но и общественной морали, подавляющей свободу. Времени на раздумье почти не остаётся, и Анна решается на невероятное. Она готова преступить закон, но отстоять право управлять своим телом и своими стремлениями. Студентам сегодняшнего дня фильм про 1960-е оказался близок: он был номинирован на премию студентов европейских университетов (EUFA) в категории «Лучший фильм». Кроме того в 2021 году картина «Событие» получила престижного «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля.

Кинотеатр Falcon Club Бутик Кино покажет картину «Всё прошло хорошо», номинированной на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля в 2021 году. В фильме зрители увидят двух сестёр (Софи Марсо и Жеральдин Пайя), чей привычный уклад жизни переворачивается, когда их отец (Андре Дюссолье) попадает в больницу. Его неожиданная просьба ставит дочерей перед непростым выбором. Новый фильм Франсуа Озона – это неожиданный разговор о сложной, драматичной теме эвтаназии в комедийном, по сути, жанре. Интересно, что сюжет картины «Всё прошло хорошо» выстроен на реальных житейских историях двух сценаристов, работавших над фильмом вместе с Озоном.

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