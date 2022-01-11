Закупка калия прекратится с 1 апреля.

Норвежская компания Yara прекратит закупку калийных удобрений в Беларуси к 1 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Руководство Yara говорит, что международные санкции сделали невозможным продолжение торговли. Это ключевой партнер «Беларуськалия».

В Yara уточняют, что обязуются «соблюдать все применимые законы и регулирования, включая санкции». В компании убеждены, что сами закупки калия в Беларуси «полностью соответствуют применимым санкциям», но «некоторые другие звенья в цепочке поставок» отказываются от выполнения услуг, которые необходимы для нормальной работы. Про какие конкретно «звенья» идет речь, в Yara не уточняют. Возможно, речь про перевозчиков, которые могут отказываться от поставок калия из-за риска попасть под вторичные санкции США.

«В результате Yara инициировала свертывание закупочной деятельности. Ожидается, что свертывание будет завершено к 1 апреля 2022 года. Yara продолжит отслеживать любые изменения ситуации, включая санкции, в рамках своих текущих операций по подбору поставщиков», – заявили в компании.

Напомним, 8 декабря 2021 года в силу вступили санкции Минфина США против «Беларуськалия».

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ЗВОНОК В СОЛИГОРСК

«Без комментариев…»

Как на ОАО «Беларуськалий» отреагировали на новость о вынужденном прекращении сотрудничества с норвежской компанией?

Помощник генерального директора Вадим Григорьевич Шумак ответил просто: «Мы не комментируем ситуацию. По телефону тем более».

Публикация из № 3 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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