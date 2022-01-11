Претензию с такой фразой прислал в «Народную Волю» один из бывших соучредителей компании «Трайпл» Владимир Япринцев.

Это была его реакция на публикацию «Что с Юрием Чижом?», которая опубликована в «Народной Воле» в декабре минувшего года. Там был раздел под подзаголовком «Чего хочет Япринцев?», в котором работники «Трайпла» рассказывали: «Бывший бизнес-партнер и в прошлом друг создателя «Трайпла» Владимир Япринцев снова написал заявление в правоохранительные органы о том, что Юрий Чиж в 2015 году похитил у него деньги».

Владимир Япринцев в своей претензии утверждает: «Данная информация недостоверна, я никогда не писал заявления о том, что Юрий Чиж похитил у меня деньги».

Адвокат Владимира Япринцева очень уверенно и твердо говорит: не существует такой бумаги, где Япринцев писал бы заявление именно в отношении Юрия Чижа. И приводит пример: мол, вот Юрий Александрович в свое время от руки написал заявление на имя председателя КГБ Валерия Вакульчика, которое начиналось так: «Прошу разобраться и привлечь к ответственности моего делового партнера Япринцева Владимира Геннадьевича, зам.генерального директора ООО «Трайпл», за совершение мошеннических действий при следующих обстоятельствах…» А Япринцев писал обращение в правоохранительные органы «в отношении неустановленного лица по факту возможного неправомерного завладения его денежными средствами. Имя Чижа там не фигурировало».

Кстати, «Народная Воля» предложила Япринцеву сделать интервью и обсудить в том числе взаимоотношения с Чижом, судебные разборки, которые до сих пор не закончены, а также другие резонансные темы. Материал наверняка вызвал бы немалый интерес: Япринцев, как нам кажется, умеет красиво говорить, и его персона, так же как и Чижа, всегда вызывает большой интерес. Однако он отказался.

По словам людей из окружения Япринцева, он «не хочет оправдываться. Ему это просто не нужно. У Владимира Геннадьевича всё хорошо».

Чтобы расставить точки над «і», «Народная Воля» дала ознакомиться с претензией Владимира Япринцева тем работникам «Трайпла», с которыми встречалась во время подготовки материала про Юрия Чижа. В том числе речь идет и о заместителе генерального директора компании, а также других. Если предоставили журналисту недостоверную информацию – давайте извиняться и исправлять ошибки. Однако собеседники из «Трайпла» не отказываются от своих слов и говорят, что их мнение, изложенное в публикации, основывается «на конкретных и многочисленных документах: материалах проверок правоохранительных органов, уголовного дела в отношении В.Япринцева и других, материалах дела в Экономическом суде г.Минска и других. Например, в одном из постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела прямо написано: «…рассмотрев материалы проверки по заявлениям Япринцева В.Г и Чукисова Н.В. в отношении Чижа Ю.А по факту возможного хищения денежных средств…». По словам сотрудников «Трайпла», в своих объяснениях Япринцев говорит про Чижа, хоть заявления в отношении него, как утверждает он сам, и не писал.

Материал «Что с Юрием Чижом?», напечатанный в «Народной Воле» около месяца назад, был посвящен не Япринцеву, а Чижу, который с марта 2021 года находится в следственном изоляторе. Цель материала – дать информацию про громкое и резонансное дело Юрия Чижа, представить его мнение на происходящие события, а не опорочить Владимира Япринцева.

Известно, что отношения между бывшими друзьями и деловыми партнерами давно разладились. Япринцев в своих интервью на вопросы про отношения с Юрием Чижом отвечает примерно так: «У каждого свой жизненный путь. И хотелось бы, чтобы наши пути не пересекались».

Вероятно, когда бизнесмены окончательно выяснят свои отношения, так и будет. А пока жизнь их по-прежнему сталкивает лбами.

Публикация из № 3 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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