В январе на ОАО «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» немало вакансий.

«Народная Воля» посмотрела, какие зарплаты предлагают на предприятии:

– огнеупорщик на горячих работах – заработная плата 992–1587 рублей,

– ковшевой (обучение прямо на рабочем месте) – 992–1587 рублей,

– газорезчик (нужно иметь удостоверение электрогазосварщика) – 637–861 рубль,

– грузчик – 950–1100 рублей,

– разливщик стали – 992–1587 рублей,

– машинист крана металлургического производства – 950–1190 рублей,

– медицинская сестра – 719–935 рублей.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На БЕЛАЗе поднимают зарплаты

Руководством ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» поставлена задача поднять в первом квартале 2022 года среднемесячную зарплату по головному предприятию до 2000 рублей.

За 11 месяцев 2021 она составила 1831,5 рубля, темп роста к аналогичному периоду 2020 года – 129,4%.

Как сообщает официальное издание БЕЛАЗа, в этом году на предприятии «ожидают роста объемов производства и товарной продукции. Портфель заказов сформирован полностью, завод уже работает над выполнением договорных обязательств перед партнерами».

Публикация из № 3 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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