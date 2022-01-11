Обвал моста на Немиге не трагедия, а возможность сделать центр Минска уютнее и заработать денег. Такое мнение газете “Белорусы и рынок” высказал директор Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте, кандидат технических наук Юрий Важник.

— Можно ли придумать вместо моста другое решение — сложный вопрос градостроительного плана. Немига выглядела бы лучше без транспорта совсем, как и улица Ленина. В Минске очень маленькая пешеходная центральная, туристическая зона. Она сводится всего лишь к Верхнему городу. В других городах такого рода зоны намного больше.

Был такой эксперимент в Сеуле: закрыли огромную магистраль и пустили по ней реку. На этом заработали примерно 3 млрд долларов. За счет туризма, другого использования. С Немигой мы могли бы сделать то же самое.

Эксперимент с пешеходной улицей получился сам собой. Я бы не спешил восстанавливать мост в прежнем виде. Потому что он был далеко не совершенный с точки зрения транспортной конструкции.

От использования транспортной магистрали мы имеем только выбросы и грязь. Сейчас стоит задача не просто сделать как было, а посчитать выгоды и сделать альтернативу, которая пойдёт на пользу городу.

Раньше в Минске хотели сделать тоннель под проспектом вместо моста.

— Чем больше мы отклоняем поток от центра, тем эффективнее транспортная система будет в дальнейшем. Мы считаем, трафик первого городского кольца должен быть ограниченный. Вплоть до введения платных зон.

Пока через центр можно будет сократить путь, туда будет съезжаться транспорт. Красную площадь в Москве никто не обременяет путепроводом. То же у нас может быть. В центре нужно, чтобы люди отдыхали, пили пиво, тратили деньги. Мюнхен, Берлин, какой город ни возьмите — центр отведён для пешеходов.

Вариантов, почему мост обвалился, много, говорит эксперт.

— Здесь разберется следствие. Я это рассматриваю не как фатальную ошибку или проблему. Это намёк на то, что можно сделать город лучше и уютнее.

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