Известный белорусский футболист Александр Глеб вошел в совет директоров ФК “Торпедо-БелАЗ”, пишет Смартпресс.

О новом месте работы 40-летнего Глеба стало известно из сообщения о первой тренировке “Торпедо-БелАЗ” в 2022 году. “Перед ее началом директор клуба Алексей Юшкевич представил игрокам нового главного тренера Дмитрия Молоша, а тот, в свою очередь – свой тренерский штаб, куда вошли Виталий Казанцев, Валентин Михеев, Сергей Веремко и Ника Николаеня. Также поздравить команду с началом нового рабочего сезона приехал член совета директоров ФК “ТОРПЕДО-БЕЛАЗ” Александр Глеб”, – говорится в сообщении клуба.

Напомним, летом 2021 года стало известно, что Глеб нашел работу в Бахрейне – полузащитник подписал контракт с клубом “Халидия”.

Глеб начал заниматься футболом в возрасте 6 лет. Воспитанник футбольной школы СДЮШОР “Динамо” (Минск). В возрасте 17 лет он подписал контракт с БАТЭ из Борисова, а в следующем году команда выиграла чемпионат Беларуси.

Обратив на себя внимание скаутов, Александр и его младший брат Вячеслав в 2000 году уехали в Германию играть за “Штутгарт” в Бундеслиге. А в июле 2005 года Глеб перешел в лондонский “Арсенал”. Позже, в 2008 году, он начал играть за “Барселону”, где пробыл 4 года. Выступал за “Бирмингем Сити”, вновь за “Штутгарт”, “Вольфсбург”.

В конце карьеры играл за белорусский ФК “Ислочь”. В марте 2020 года объявил о завершении карьеры футболиста.

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