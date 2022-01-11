Когда ждать суда по «делу Автуховича», рассказала жена одного из фигурантов.

30 декабря исполнился ровно год с момента задержания барановичского активиста Владимира Гундаря. Ему предъявили обвинения по двум уголовным статьям, по одной из которых он уже отбывает наказание в тюрьме в Гродно. Что пишет в своих письмах Владимир и что известно о так называемом «деле Автуховича», по которому суд еще предстоит, рассказала его жена Алена.

В гродненскую тюрьму Владимира Гундаря перевели 11 декабря, хотя приговор по ст.366 УК РБ («Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг»), виновным по которой его признали, был оглашен еще 20 мая.

– Весь этот год у меня зациклен на Володе. Я живу и каждый день думаю, как он там, как у него дела, как бы я с ним об этом поговорила, как бы мы вместе куда-то поехали бы, – рассказывает Алена Гундарь. – Когда-то мы с ним мечтали, что поедем с внуками посмотреть Гродно. Сейчас он там, и я туда езжу, но ничего не вижу. Благо дорога от вокзала до тюрьмы красивая, и вход в помещение для приема передач находится рядом с Фарным костелом. Вот так воплотилась наша мечта побывать в Гродно.

Письма приходят редко, таблетки передать нельзя

После перевода мужа из брестского СИЗО в гродненскую тюрьму, по словам Алены, она получила от него лишь одно письмо.

– Писем я практически не получаю, хотя знаю, что он пишет постоянно. И я пишу каждую неделю по два письма, но вряд ли он их получает, – рассказывает Алена Гундарь. – А без новостей от него я будто сижу в пузыре неизвестности. И от этого становится жутко.

В письме от 30 декабря Владимир написал жене, что ехал в Гродно через Барановичи, что попал в четырехместную камеру, что чувствует себя хорошо, но у него заканчиваются таблетки от давления.

Алену это беспокоит, ведь она трижды пыталась передать мужу лекарства, но у нее принимали только передачи, а таблетки – нет.

– В гродненской тюрьме таблетки принимает врач, а не другие сотрудники тюрьмы. У меня он таблетки не взял, потому что нет какой-то бумаги. Какой именно, он мне так и не объяснил, хотя я спрашивала. Сказал только: «Мы ему таблетки даем, у нас они есть», – говорит Алена.

Что нового в «деле Автуховича»

Сейчас помимо редких писем от мужа единственным источником актуальных новостей о нем для Алены является его адвокат. От него, к примеру, женщина недавно узнала, что защита уже начала знакомиться с материалами по «делу Автуховича».

– Адвокат в Гродно уже читает материалы дела. Возможно, на это уйдет месяца два-три, потому что они очень много написали. Суд будет в Гродно, но когда – никто не знает, – рассказывает Алена. – Рассказать что-либо об этом деле адвокат мне не может, потому что дала подписку о неразглашении.

Женщина говорит, что выдержать все испытания, которые свалились на ее семью за этот год, ей помогли надежда на лучшее и люди, с которыми ее свела жизнь.

– Многие думают, что люди закрылись, спрятались, кто-то озлобился, кто-то в депрессию впал. А меня судьба свела с людьми сильными, добрыми, которые не только сами переживают свою беду, но еще и другим помогают. И в основном таких людей я встречаю под этими решетчатыми окнами, – рассказывает Алена. – Так и живем пока. Надежами на будущее и на лучшее, потому что иначе никак нельзя.

Напомним, инвалида 2-й группы Владимира Гундаря задержали 30 декабря 2020 года. Ему предъявили обвинение по статье 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Акт терроризма». В пропагандистских фильмах, показанных на госканалах, сообщалось, что он контактировал с Николаем Автуховичем. В феврале 2021-го КГБ включил Автуховича и еще 16 человек в террористический список. Есть там и фамилия Гундаря.

Пока расследование по «делу Автуховича» продолжается, жителя Барановичей осудили за другое преступление: во время обыска Гундарь якобы угрожал следователям и разбил свой мобильный телефон. Своей вины Владимир не признал.

Публикация из № 3 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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